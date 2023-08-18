В Подмосковье уже заготовили 670 тыс тонн сена и сенажа на корма животным

Фото: Минсельхозпрод МО
В Подмосковье уже заготовили более 47 тыс тонн сена и 630 тыс тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Там отметили, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.
Всего в этом году в регионе планируют заготовить более 900 тыс тонн сена и сенажа, а также порядка 720 тыс тонн силоса.
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Лора Луганская