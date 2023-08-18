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В Подмосковье уже заготовили 670 тыс тонн сена и сенажа на корма животным

18 августа 2023, 21:50

Фото: Минсельхозпрод МО

В Подмосковье уже заготовили более 47 тыс тонн сена и 630 тыс тонн сенажа, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Подмосковья. Там отметили, что в регионе продолжается заготовка кормов для сельскохозяйственных животных.

Как отметили в министерстве, на одну корову в сельскохозяйственных организациях заготовлено более 14 центнеров кормовых единиц, то есть 53% от общего плана.

Всего в этом году в регионе планируют заготовить более 900 тыс тонн сена и сенажа, а также порядка 720 тыс тонн силоса.

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#сельское хозяйство
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#коровы
#подмосковье
#московская область
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Шульгинов: Россия видит потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией
18 августа 2023, 21:49

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил, что Россия видит большой потенциал по энергетическому сотрудничеству с Бразилией. Об этом он сообщил на встрече министров энергетики БРИКС.
Шульгинов отметил, что в Бразилию уже идут поставки нефтепродуктов. Однако он также отметил, что потенциал сотрудничества между государствами намного шире.

Шульгинов добавил, что Россия и ЮАР уже приступили к практическим шагам реализации договоренностей, которые были достигнуты между лидерами государств в ходе саммита «Россия – Африка».

Напомним, ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров заявил, что Казахстан заинтересован в сотрудничестве со странами БРИКС, однако говорить о получении республикой полноправного статуса члена этой организации рано. Смадияров добавил, что у Казахстана налаживается взаимовыгодный диалог с ЮАР и Бразилией, которые также являются членами БРИКС.

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#россия
#африка
#казахстан
#мид
#поставки
#юар
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Венгрия предложила альтернативы транзиту российского газа через Украину
Сийярто: идущий через Украину газ из РФ можно направить на «Турецкий поток»
18 августа 2023, 20:00

Фото: iStock/rarrarorro

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто заявил, что объемы российского газа, которые поступают в Венгрию через Украину, можно перенаправить на «Турецкий поток». Об этом Сийярто сообщил на пресс-конференции.
Ранее Венгрия и «Газпром» в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно в течение последующих 15 лет. Также Венгрия и Россия подписали документы о переходе строительства АЭС «Пакш» к непосредственному сооружению. АЭС «Пакш» - единственная действующая атомная электростанция в Венгрии, построенная по советскому проекту.

Напомним, газовые запасы Германии неумолимо сокращаются, если ситуация не изменится, то страна рискует столкнуться с тотальной нехваткой газа вплоть до 2027 года. При этом, если грядущая зима будет холодной, то газовые хранилища Германии окажутся пустыми уже к январю 2024 года.

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#россия
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#газпром
#документы
#аэс
#катастрофа
#поставки
#венгрия
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Новая услуга упростила размещение фасадных вывесок в Подмосковье
18 августа 2023, 18:41

Фото: Мининвест МО

Представителям подмосковного бизнеса стало легче размещать фасадные вывески с появлением новой услуги «Согласование фасадных схем». При этом она востребована не только у субъектов МСП, но и у крупных компаний, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Мы унифицировали подход к оказанию этой услуги на территории всего Подмосковья. Саму услугу перевели в электронный вид. Сегодня весь процесс получения необходимых разрешений для согласования фасадных схем занимает до 15 рабочих дней», – пояснила Зиновьева. 
Одним из получателей услуги в новом онлайн-формате стала компания РИГАМОЛЛ. Ранее она не раз пыталась оформить необходимые разрешения для размещения фасадных схем через муниципалитет. Однако процесс затянулся из-за большого количества требований к документам.
 
В итоге услуга предприятие заказать получение услуги онлайн через РПГУ. В результате компании утвердили схему медиафасада в установленные сроки. 
 
Согласование информационных конструкций можно получить по ссылке бесплатно. Получить согласование рекламных конструкций можно здесь. Для получения услуги необходимо оплатить госпошлину в 5 тыс рублей. 

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#подмосковье
#московская область
#цифровизация
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Российскую компанию Danone переименуют в «Эйч энд Эн» в сентябре
18 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/nantonov

Российская компания Danone в сентябре будет переименована в «Эйч энд Эн». Об этом сообщает РИА Новости.
В письме организации своим контрагентам сообщается, что все реквизиты останутся неизменными. 

Напомним, компания Danone присутствует в России с 1992 года. В состав группы в РФ входит ряд заводов, которые расположены в Подмосковье, Петербурге, Татарстане и других областях.

Ранее в середине июля российский лидер Владимир Путин подписал указ, по которому доля АО «Данон Россия» перешла во временное управление Росимущества. Также заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев занял должность генерального директора «Данон» Россия. Соответствующая информация размещена в базе СПАРКС.

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#ранхигс
#информация
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Французский производитель запчастей Valeo планирует продать бизнес в России
18 августа 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Gorodenkoff

Компания Valeo, которая специализируется на производстве коробок передач, подписала соглашение о передаче активов. Сейчас компания ожидает разрешение регулирующих органов.
По данным Valeo, решение продать бизнес в РФ даст возможность сохранить рабочие места 158 сотрудникам. Компания оставит за собой право обратного выкупа активов в течение 10 лет. Воспользоваться правом станет возможным с 2029 года.

Продажи группы в России составляли менее 1% от общей выручки компании. По итогам первого полугодия нынешнего года общая выручка компании выросла на 19%, до 11,млрд  евро.

Ранее сообщалось, что алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. 

Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ.

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#россия
#производство
#производители
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Профессор ВШЭ Коган раскрыл, кому выгоден слабый рубль
Профессор ВШЭ Коган рассказал, кому выгоден высокий курс доллара
18 августа 2023, 12:51

Фото: IStock/Max Zolotukhin

Утром 18 августа курс рубля вышел в уверенный плюс против основных торгуемых на Мосбирже валют. Пятый день подряд российская валюта продолжает уверенно расти. Так, курс доллара расчётами «завтра» на 11:06 по Москве снижается до 92,80 рубля.
Инвестбанкир, профессор ВШЭ и автор телеграм-канала bitkogan Евгений Коган рассказал в эфире «Радио 1», что при желании экономические власти могут вернуть рубль к отметке 88 за доллар. Однако это невыгодно как минимум двум сферам.
«Если будет большое желание, они могут и 90 рублей проломить, уйти на 88-87 рублей. Но мы должны понимать, что высокий курс комфортен и для экспортёров, и для бюджета. Так что никто особо усердствовать не будет», — сказал Евгений Коган.
По словам эксперта, даже сверхвысокая ставка не увеличит приток валюты в страну и не уменьшит её отток. А это важный фактор в экономике.
«Основная причина ослабления рубля не в ставке, а в том, чтобы увеличить либо притоки валюты в страну, либо уменьшить оттоки. Поэтому в тот момент, когда было объявлено поднятие ставки, рубль символически попытался укрепиться, но у него это не особо получилось. И только когда было объявлено о дополнительных мерах – работе с экспортёрами – рубль пошёл вверх», — заметил инвестбанкир.
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#доллар
#рубль
#экспорт
#курс
#ставка
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В России в ближайшее время вырастут цены на вино и коньяк
18 августа 2023, 12:41

Фото: iStock/joruba

В России в ближайшее время ожидается рост цен на вино и коньяк. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что к концу сентября стоимость алкогольных изделий поднимется на 4-5%. Подорожание алкоголя не связано с санкциями Запада или иными геополитическими факторами.

Сообщается, что рост цен связан с увеличением стоимости бумаги, плёнок, бутылок и другой сопутствующей продукции, которые закупают винные заводы, что оказывает влияние на конечную себестоимость спиртного.

Напомним, ранее выяснилось, что алкогольный концерн Pernod Ricard планирует закрыть свое представительство в России. Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. 

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#счёт
#рф
#заводы
#алкоголь
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Россиянам рассказали о скором снижении цен на первичное жильё
Эксперт ОНФ Пожарская предсказала снижение цен на новостройки
18 августа 2023, 12:33

Фото: IStock/Oleg Elkov

Сбербанк и ВТБ поднимут ставки по базовым ипотечным программам. С 22 августа Сбер установит ставку 13,4% на первичное жильё, на вторичное жильё — 13,7%. ВТБ поднимет ставки на два процентных пункта с 21 августа.
Эксперт проекта «За права заёмщиков» общероссийского Народного фронта Александра Пожарская рассказала «Радио 1», что ставки не будет распространяться на тех, кто оформил ипотеку или получил одобрение от банков до 21 и 22 августа. Однако тем, кто планировал взять ипотечный кредит позже, эксперт рекомендовала немного подождать.
«Ключевая ставка высока, кредитные и ипотечные ставки привязаны к ставке Ценнтробанка, и они несколько выше, чем ставка в ЦБ. Поэтому сейчас не самое выгодное время, чтобы брать ипотеку. Нужно подождать, пока регулятор её снова снизит. Также нужно помнить, что Минстрой не первый день и месяц говорит о том, что спрос на вторичку и на первичку снижается. Снижение спроса на первичку для строителей – неприятная история, и они вскоре будут вынуждены снижать цены», — сказала Александра Пожарская.
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#ипотека
#недвижимость
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Алкогольный концерн Pernod Ricard останется в РФ за счет параллельного импорта
18 августа 2023, 11:18

Фото: iStock/WS Studio

Алкогольный концерн Pernod Ricard, в который входят бренды виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine''''s, водка Absolut, коньяк Ararat и другие, планирует закрыть свое представительство в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Директор аналитической компании ЦИФРРА Вадим Дробиз заявил, что основные бренды концерна Pernod Ricard останутся в стране за счет параллельного импорта. Отмечается, что закрытие представительства алкогольного концерна связано с усилением давления на бренды за рубежом. Эксперты также указывают на риски, которые связаны с поддержанием офиса в РФ. 

Сообщается, что Игнатий Аракелян, бывший глава Ереванского коньячного завода, входящий в состав Pernod Ricard, назначен руководителем российского представительства. Коньяк Ararat, который производится на ЕКЗ, продолжит поставляться в Россию.

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