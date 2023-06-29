В Подмосковье уже заключили 500 договоров на размещение мобильных торговых объектов

Фото: Минсельхозпрод МО
Сроки оформления таких договоров сократили в регионе в 10 раз
Для подмосковных предпринимателей, использующих мобильные торговые объекты, сроки заключения договоров на их размещение сократили в 10 раз. Об этом заявил зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
По его словам, также продлены сроки размещения таких объектов. Максимальный период, на который можно разместить МТО, достигает сейчас 12 месяцев.
Самый популярный вид торговли – тележки. Торговать таким образом можно мороженым, кукурузой, хот-догами, кофе и многим другим.
Выбрать место для мобильного торгового объекта можно через региональный портал госуслуг.
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«Мы создаём для таких предпринимателей комфортные условия, в том числе сокращая их временные затраты. Раньше срок оказания услуги по заключению договора составлял 70 дней. Сейчас он сократился до семи. Сегодня в Подмосковье уже заключено порядка 500 договоров с предпринимателями на размещение автолавок, фудтраков и тележек», – отметил Филимонов.
Самый популярный вид торговли – тележки. Торговать таким образом можно мороженым, кукурузой, хот-догами, кофе и многим другим.
Выбрать место для мобильного торгового объекта можно через региональный портал госуслуг.
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Лора Луганская