В Подмосковье в 2023 году введут в оборот 35 тыс га неиспользуемых сельхозземель

Фото: Минсельхозпрод МО
В Подмосковье уже ввели в оборот без малого 13,5 тыс га неиспользуемых сельхозземель. Только за минувшую неделю введено около 3 тыс га, рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
«В этом году в Подмосковье планируется ввести в оборот 35 тыс га земель. Сейчас план выполнен на 38%, то есть введено 13,4 тыс га неиспользуемых сельхозземель», – отметили в ведомстве.Там напомнили, что, если земля не используется по назначению, её могут изъять. До недавнего времени сложный механизм изъятия не позволял воздействовать на недобросовестных землепользователей. Однако изменения в закон упростили процедуру и сократили сроки изъятия до 12 месяцев вместо более чем трёх лет.
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Лора Луганская