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В Подмосковье в феврале заработает шинный центр для крупногабаритной техники

24 ноября 2023, 21:54
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе появится шинный центра для карьерной, дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники. Его строительство. завершила компания «Алато», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«В комплексе будут проводить обслуживание техники, установку и ремонт шин. В его строительство и запуск компания инвестировала 100 млн рублей. Сейчас в здании идут отделка внутренних помещений. Запустить объект планируют в феврале будущего года. На нём будет создано около 50 рабочих мест», – рассказали в министерстве.
Среди клиентов компании «Алато» – Мосгортранс, аэропорт «Внуково», Почта России, Мослифт, Сбербанк, МЧС и другие ведомства. После уходя многих зарубежных игроков с российского шинного рынка компания занялась переориентацией на отечественных производителей шин.


В дальнейшем «Алато» рассчитывает построить завод, где будет разрабатывать и производить масла и смазки для автопрома.

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Некоторым категориям россиян станет сложнее взять кредит
ЦБ ужесточит лимиты на кредитование клиентов с высокой долговой нагрузкой
24 ноября 2023, 19:40

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Центробанк с января ужесточит лимиты на выдачу потребительских кредитов и кредитных карт тем клиентам, чьи показатели долговой нагрузки находятся в диапазоне между 50% и 80%. Об этом сообщается на сайте регулятора.
В Банке России пояснили, что быстрее всего растут долги клиентов банков, специализирующихся на предоставлении кредитных карт. Причём большая часть кредитования (82%) осуществляется по картам, выданным ещё до введения макропруденциальных лимитов (МПЛ). 

Вместе с тем, доля задолженности по кредитам с предельной долговой нагрузкой свыше 80% снизилась на фоне их запуска с 34% до 31%. Но, несмотря на это, её показатели по-прежнему высоки. 

Таким образом, чтобы ускорить переход к сбалансированной структуре кредитования Банк России принял решение ужесточить МПЛ по таким кредитам на I квартал 2024 года. 

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Финансист Бабин допустил рост спроса на валюту в России
24 ноября 2023, 17:03

Фото: istockphoto.com/ipopba

Эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявил, что спрос на валюту в России может вырасти.
Причиной такой ситуации он назвал приближение окончания года, когда возрастают расходы у населения, бизнеса и государственных организаций и предприятий.

«Декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для курса рубля. Давление на него может оказывать постепенное сокращение предложения зарубежной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября. Поэтому, скорее всего, большинство экспортёров уже продало валюту для этих целей», — пояснил в беседе с Газета.ру Бабин.

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#экономика
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Московская область представила свой бизнес во Вьетнаме
24 ноября 2023, 16:36

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Подмосковье представило свой бизнес в Хошимине. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

Во Вьетнаме проходит многоотраслевая бизнес-миссия производителей Подмосковья, в которой принимают участие четыре подмосковные компании: ООО «ГЛОБАЛ ФРОСТ» из Лобни, ООО «СПАЙС ЭКСПЕРТ ПК» и ООО «Ретиноиды» из Балашихи, ООО «Доктор Элис» из Дмитровского округа.

В ходе мероприятия состоятся встречи с потенциальными клиентами, на которых обсудят вопросы закупки продукции. Также они пройдут на вьетнамских предприятиях с целью дальнейшего сотрудничества. Благодаря этому покупатели смогут ознакомиться с продукцией из Подмосковья и обсудить условия предстоящих сделок.

Стоит отметить, что на мероприятии предоставляются на условиях софинансирования услуги в рамках национальных проектов.

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Аналитик Деев допустил рост цены нефти до $90 на следующей неделе
24 ноября 2023, 14:46

Фото: istockphoto.com/zhengzaishuru

Руководитель аналитического департамента Артём Деев спрогнозировал рост стоимости нефти до $90 за баррель на следующей неделе.
«На следующей неделе стоимость нефти будет полностью зависеть от ожиданий и итогов встречи ОПЕК . Заседание было перенесено с 27 ноября на 30 ноября, так как существуют разногласия между участниками картеля относительно необходимости снижения уровня добычи. <…> Если ОПЕК примет такое решение, к концу недели нефть может вырасти до $90 за баррель», — поделился в беседе с RT Деев.

В противном случае, считает специалист, цена за нефть может быть уменьшена до уровня ниже $80 за баррель.

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#нефть
#меры
#экономика
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В ОАЭ изменят логотип национального знака соответствия ECAS для импортной продукции
24 ноября 2023, 13:13

Фото: iStock/Diamond Dogs

В ОАЭ планируют изменить логотип национального знака соответствия системе сертификации ECAS. Это сертификация продукции, требуемая для размещения любого продукта на рынке Арабских Эмиратов. Об этом сообщили АО «Российский экспортный центр».
Соответствующий указ, подготовлен Министерством промышленности и передовых технологий ОАЭ. Информирование происходит в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», который направлен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта. Изменения касаются экспорта отечественной продукции.

Маркировка знаком ECAS наносится на продукцию после проверки и подтверждает ее качество и безопасность для потребителя. В перечень товаров, требующих маркировки ECAS, входит парфюмерия и косметика, средства личной гигиены, продукты питания, бытовые устройства и различное оборудование, а также строительные материалы.

Участникам рынка предоставят некоторое время для того, чтобы они смогли скорректировать дизайн упаковки для осуществления последующей продажи продукции на территории ОАЭ. 

На платформе «Аналитика. Барьеры и требования рынков» можно ознакомиться с предоставленными сроками на адаптацию продукции к новым требованиям ОАЭ. Кроме того, там можно ознакомиться и с другими изменениями, например, о введении маркировки птицеводческой продукции знаком «Free Range Chicken». Этот знак будет означать, что до попадания на прилавок домашняя птица находилась в свободном выгуле.

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#экспорт
#птица
#маркировка
#рф
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В ВТБ раскрыли чистую прибыль, заработанную за 10 месяцев этого года
ВТБ заработал чистую прибыль ₽402,8 млрд за десять месяцев 2023 года
24 ноября 2023, 13:00

Фото: iStock/Maria Paina

Чистая прибыль ВТБ за десять месяцев этого года составила 402,8 млрд рублей. Об этом следует из отчёта по международным стандартам финансовой отчётности (МСФО), опубликованного на сайте банка.
Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов отметил, что за десять месяцев текущего года банк де-факто отбил две трети прошлогоднего убытка, что является положительным результатом с точки зрения сроков восстановления капитала. 

Отметим, что в 2022 году убыток ВТБ составлял 612,6 млрд рублей. 

Ожидается, что к концу текущего года чистая прибыль ВТБ превысит значения в 430 млрд рублей. 

По прогнозам ВТБ, в следующем году прибыль может составить порядка 300-400 млрд рублей. 

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#банк
#россия
#бюджет
#деньги
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В ВТБ сравнили решения ЦБ по ключевой ставке с битвой при Ватерлоо
Зампред ВТБ Пьянов сравнил решение ЦБ по ставке с битвой при Ватерлоо
24 ноября 2023, 12:29

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов оценил решения Банка России по ключевой ставке. По его словам, регулятор ещё не добился стабилизации инфляции, поэтому ставка может продолжить расти.
«Битва при Ватерлоо ещё не закончена, пока проведена только первая атака, есть контратаки со стороны французской кавалерии, поэтому нельзя говорить о том, что можно почивать на лаврах», – заявил Пьянов, сравнив экономическую ситуацию с французским сражением. 

Также специалист отметил, что борьба с инфляцией возможна только при жёсткой политике в отношении бюджета. Именно таким способом, по его словам, удавалось бороться с повышением показателей ранее. 

Зампред ВТБ добавил, что в предстоящем году ожидается мягкая бюджетная политика, поэтому Центробанку придётся применить все свои умения и способности для стабилизации инфляции.

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#центробанк
#экономика
#ключевая ставка
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Дерипаска предрёк Германии выход на паперть с протянутой рукой
24 ноября 2023, 11:47

Фото: istockphoto/Leestat

Российский предприниматель и бизнесмен Олег Дерипаска предрёк Германии участь нищенки на паперти. По его мнению, скачок цен на энергоносители, а также тотальный дефицит не доведут экономику страны до добра.
В своём телеграм-канале российский бизнесмен написал, что из-за удорожания энергоносителей многократно возросли затраты немецкого бизнеса и рядовых бюргеров на электричество и газ. Это ставит некогда процветающую и самую крепкую экономику Европы на паперть с протянутой рукой, образно выразился Дерипаска. Он также отметил негативное влияние на ситуацию тотального дефицита и бесконечного выпуска долговых бумаг.

В 2022 году экономика Германии, как и всей Европы в целом, столкнулась с явным энергетическим кризисом, во многом связанным с антироссийскими санкциями и постепенным отказом от российских энергоносителей.

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#экономика
#электричество
#газ
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#сво
#германия
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Правительство РФ выступило против запрета продажи жидкостей для вейпов
24 ноября 2023, 10:51

Фото: istockphoto/Igor Ilkov

Кабинет министров РФ с подачи министерства здравоохранения не поддержал запрет на продажу никотиносодержащих и безникотиновых жидкостей для электронных сигарет и вейпов. В числе причин называется возможный рост нелегального оборота этой продукции без уплаты акцизного сбора.
Также на последнюю роль в отрицательном отзыве правительства на данную инициативу также и то, что из бюджета выпадет доход порядка 12 миллиардов рублей ежегодно, передают «Известия». Законопроект о запрете продажи жидкостей для вейпов был направлен на рассмотрение в правительство по инициативе группы депутатов думской фракции ЛДПР.

Парламентарии сообщили корреспонденту издания, что даже с отрицательным отзывом Кабмина законопроект будет внесен на рассмотрение в Государственную думу. Заместитель председателя фракции ЛДПР Сергей Леонов заявил, что авторы инициативы будут до конца бороться за то, чтобы вейпы навсегда ушли из жизни страны. Он считает, что только их полный запрет может сохранить здоровье молодежи и детей, которые в основном увлекаются курением вейпов.

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