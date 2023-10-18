В Подмосковье выпускают напитки от бессонницы и тревожности собственной разработки

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Предприятие выпускает 500 литров в сутки напитков, уникальных по составу. Продукцию изготавливают из закваски на цельном коровьем молоке. Лактобактерии культивируют в собственной лаборатории. Натуральные экстракты гриффонии, зверобоя и облепихи входят в состав напитка «Антидепрессант», а «Здоровый сон» включает лаванду, пассифлору и хмель.
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