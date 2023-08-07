В Подмосковье введут новую услугу для поддержки бизнеса.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева анонсировала новую поддержку бизнесу.
Екатерина Зиновьева рассказала про новый сервиз для бизнеса: «Открой бизнес на 1-2 этажах многоквартирного дома». Этот сервис позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
Все доступные объекты для открытия бизнеса будут размещены на Инвестиционном портале Московской области. Все предложения от крупнейших застройщиков Подмосковья будут доступны на одной площадке.
Субъекты малого и среднего бизнеса региона смогут получить также и бонусы от застройщика, при оформлении договора аренды или покупки на Инвестиционном портале.
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«С 1 августа начнет работать первая часть, а с 1 сентября вторая. Бизнесу очень важно открываться на первых этаж домов. Нажав одну кнопку можно будет снять в аренду или купить помещение», — сказала Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Субъекты малого и среднего бизнеса региона смогут получить также и бонусы от застройщика, при оформлении договора аренды или покупки на Инвестиционном портале.
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Алиса Сергиенко