В Подмосковье зафиксирован рост налоговых поступлений в бюджет региона.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева рассказала, что на сегодняшний день в подмосковном регионе растут налоговые поступления от малого бизнеса.
«Мы разобрали налоговую отдачу, которую нам приносит малый бизнес. Здесь сформировали два рейтинга — позитивный и негативный. Разделили, сколько налогов приносит одна компания малого и среднего бизнеса — лучшее, что мы имеем, практически 1 миллион, — это Дзержинский, Красногорск, Мытищи, Химки, Одинцово», — рассказала Екатерина Зиновьева на совещании губернатора с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Екатерина Зиновьева отметила, что для правительства остаётся важной работа с малым бизнесом, так как темп роста налогов от субъектов малого бизнеса довольно быстрый.
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Алиса Сергиенко