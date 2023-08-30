В Подмосковье зафиксирован рост промышленного производства.

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв: Промышленное производство в Подмосковье выросло на 10%.
По данным за 2023 год, Подмосковье показало рост Индекса промышленного производства на 10%, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения.
Меры поддержки введены с учётом ориентированности предпринимателей к сферам, которые ранее не рассматривались для инвестиций, так как имелась сильная конкуренция со стороны западных производителей.
Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области.
В Московской области сейчас строят 154 объекта промышленности в 43 городских округах.
Для подмосковных предпринимателей проведут бесплатный курс по бизнес-планированию.
В Подмосковье предпринимателям помогают строить бизнес.
Роста в этой сфере удалось добиться благодаря действующим программам поддержки импортозамещения.
«Индекс промпроизводства в Подмосковье за семь месяцев 2023 года прибавил больше 10%. И наша задача — не снижать темп, помогать предприятиям держать планку. Для этого предоставляем землю, займы, выделяем субсидии. А чтобы бизнесу было удобно и просто получить меры поддержки и услуги, работает региональный Инвестпортал», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Все доступные меры поддержки предпринимателям можно увидеть на Инвестиционном портале Московской области.
«Изначально задача была простимулировать производство импортозамещающей продукции. Однако мы видим, что многие компании не просто замещают, а выводят на рынок уникальную продукцию, в том числе и не имеющую аналогов. Это высокотех во всех смыслах — это и сами роботизированные, высокотехнологичные производства, и продукция, выпускаемая на этих предприятиях. Сегодня у нас уже реализовано порядка 50 импортозамещающих проектов, более 100 в стадии реализации и мы постоянно расширяем этот список», — отметила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Читайте также:
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Алиса Сергиенко