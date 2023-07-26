В Подмосковье заготовили 15 тыс тонн минеральных удобрений для полевых работ

Фото: Минсельхозпрод МО
Подмосковные аграрии закупили для осенних полевых работ более 15 тыс тонн минеральных удобрений. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода Московской области.
Сейчас обеспеченность удобрениями в регионе составляет 124%. Минеральные удобрения используют для повышения урожайности и качества культур.
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Лора Луганская