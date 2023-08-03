​В Подмосковье запустили электронный сервис для старта бизнеса в жилых домах

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Теперь открыть кофейню, парикмахерскую или другой бизнес на нижних этажах жилого дома, сделав его жильцов своими потенциальными клиентами, можно быстрее и проще.
Многоквартирные дома, где можно разместить такой бизнес, уже начали появляться на инвестиционной карте. Там можно подобрать оптимальный вариант для запуска своего дела и подать заявку на предоставление объекта.
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