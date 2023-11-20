В Подмосковье запустили импортозамещающее производство материала для ремонта труб

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В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске запустили на полную мощность первую линию предприятия полимерного рукава, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Компания «Полимертехком» будет производить продукцию для санации трубопроводов и бесшовного ремонта труб.
«Объём инвестиций в импортозамещающий проект превысит 550 млн рублей. На первом этапе предприятие запустило линию по производству полимерного рукава для ремонта труб диаметром от 40 см до 800 см. Во II квартале 2024 года планируется запуск ещё двух линий, на которых будут выпускать полимерный рукав диаметром до 1500 см», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Она добавила, что запуск новых линий позволит увеличить производственные мощности предприятия как минимум втрое.
Полимерный рукав предназначен для восстановления трубопроводов и труб в сфере ЖКХ. Срок службы отреставрированной трубы – около полувека.
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Лора Луганская