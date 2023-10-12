В Подмосковье запустили импортозамещающий завод кормов для рыбы

Фото: Минсельхозпрод МО
В Дмитровском городском округе запустили производство корма для рыболовных хозяйств по новой технологии, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Завод открыло ООО «Научно-производственный центр кормовых технологий».
«Это единственная компания в России, реализовавшая такую рецептуру для изготовления рыбного корма, как технология Фреш-Фиш. Суть технологии - в сохранении практически всех натуральных свойств сырья. Это улучшает усвоение кормовой базы и скорость роста рыбы, её иммунитет и здоровье, обеспечивает высокие вкусовые качества самой рыбы», – говорится в сообщении.В рецепты кормов входит до 20% натуральной эмульсии, приготовленной из свежезамороженной черноморской хамсы. Питательные свойства обеспечиваются за счёт натуральности белкового сырья и добавок.
Рыбные корма производят в Подмосковье под брендом AlphаFish® и поставляют в регионы России. География поставок постоянно расширяется. Сейчас это Карелия, Северо-Запад, Центральный федеральный округ, Северная Осетия-Алания, Поволжье и другие субъекты Федерации.
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Лора Луганская