В Подмосковье запустили новый логистический онлайн-сервис для экспортеров

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Новый логистический онлайн-сервис для экспортеров проявился в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Компании Подмосковья с небольшими объемами экспортных поставок, смогут включать свою продукцию в состав единого контейнера и отправлять за рубеж.
Стоит отметить, что ещё до запуска в онлайн-формате меру поддержки протестировали в рамках доставки сборного экспортного груза в ОАЭ. Также идет разработка новых экспортных направлений. В числе первых добавят Китай, Ближний Восток и Африку. Подробности о поддержке и заявление можно найти на Инвестиционном портале Московской области.
Кроме этого, в Подмосковье запущен электронный сервис, где представлена дорожная карта для предпринимателей, разделенная на 5 этапов. Она помогает компаниям быстро находить любые меры поддержки, которые предоставляет государство.
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«Мы знаем, что именно малому бизнесу бывает сложно и накладно отправлять свои товары в другие страны, поэтому наша задача – помочь в реализации экспортного потенциала, сделать этот путь проще. С сентября в Подмосковье тестируется новая мера поддержки - «Контейнер для малого бизнеса». Её смысл такой: если тебе надо отправить небольшую партию, допустим, конфет за рубеж, то не нужно особо тратиться на логистику – ты можешь совместно с такими же экспортерами поместить свою продукцию в один контейнер, и его отправят по назначению.<…> Теперь мы запускаем этот сервис в онлайн-формате», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме этого, в Подмосковье запущен электронный сервис, где представлена дорожная карта для предпринимателей, разделенная на 5 этапов. Она помогает компаниям быстро находить любые меры поддержки, которые предоставляет государство.
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Мира Полтева