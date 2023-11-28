В Подмосковье запустили новое производство деталей для автомобилей

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
Новое производство комплектующих деталей для автомобилей УАЗ запустили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
Серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ запущено «Коломенским заводом порошковой металлургии».
«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). В рамках реализации инвестпроекта было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что первую партию комплектующих для двигателей планируют поставить для выпуска внедорожников семейства «УАЗ-Патриот». Отгрузить её планируют в декабре 2023 года.
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