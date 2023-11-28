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В Подмосковье запустили новое производство деталей для автомобилей

28 ноября 2023, 12:05
Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Фото: пресс-служба министерства инвестиций

Новое производство комплектующих деталей для автомобилей УАЗ запустили в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.

Серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ запущено «Коломенским заводом порошковой металлургии».


«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). В рамках реализации инвестпроекта было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.



Кроме этого, приоритетным направлением у завода с 2020 года было производство звездочек привода газораспределительного механизма, которые приводят в движение колеса автомобиля.

Стоит отметить, что первую партию комплектующих для двигателей планируют поставить для выпуска внедорожников семейства «УАЗ-Патриот». Отгрузить её планируют в декабре 2023 года.

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#рф
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PS: Экономист Рубини предупредил о продолжении «кровавой бани» на рынках
28 ноября 2023, 10:26

Фото: iStock/yanadhorn bhukkanasuta

Ситуация на рынке ценных бумаг не улучшается, инвесторы по всему миру рискуют потерять целые состояния в ближайшие годы, об этом заявил экономист Нуриэль Рубини в своей статье для Project Syndicate.
«Эта кровавая баня, вероятно, продолжится. Еврозона и Великобритания уже находятся в стадии стагфляционной рецессии, а Китай погряз в структурном спаде. Хотя США и избежали рецессии, она все же может оказаться в краткосрочной и поверхностной рецессии», - прокомментировал ситуацию Рубини. 

По его словам, на протяжении всего прошлого года инвесторы просто выдавали желаемое за действительное, предрекая снижение ключевых ставок Центральных банков. Однако, ситуация обернулась в точности да наоборот. 

Эксперт также напомнил об общем настроении в мире на фоне разгоревшихся конфликтов. Рубини назвал самое опасное столкновение, которое может произойти, войной между США и Китаем. В этом случае, мир неизбежно накроет глобальная фрагментация экономики.

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#мир
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Центробанк Израиля раскрыл, во сколько обойдётся конфликт с ХАМАС
ЦБ Израиля: затраты из-за конфликта с ХАМАС составят 53 млрд долларов
28 ноября 2023, 10:00

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

Финансовые затраты Израиля из-за конфликта с палестинским движением ХАМАС составят 53 миллиарда долларов, следует из макроэкономического прогноза центробанка страны.
В израильском регуляторе отметили, что оборонные расходы составят порядка 28,8 миллиардов долларов, а остальная часть суммы будет затрачена на гражданские расходы, компенсацию за прямой и косвенный ущерб, выплаты по госдолгу, а также будут связаны с утратой налоговой выручки. 

Ранее сообщалось, что палестинское движение ХАМАС и Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продлили гуманитарное перемирие в секторе Газа. Однако, несмотря на это, в анклаве до сих пор звучат выстрелы. 

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#израиль
#центробанк
#экономика
#конфликт
#хамас
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Экономист Остапкович предполагает рост цен на масло и гречку
28 ноября 2023, 09:25

Фото: istockphoto/Valeriya

В последние несколько недель на российском рынке происходят резкие скачки цен на различные группы товаров и услуг. Вполне допустимо, что после бензина, яйца и мяса птицы может подорожать гречка и масло.
Такое мнение высказал в разговоре с изданием URA.RU директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Экономист отметил, что инфляция идет не тихо и спокойно, по 0,1% в неделю. На 20 ноября она составила 0,2%, причем это произошло после снижения  по сравнению с предыдущими неделями, когда инфляция была 0,3% и 0,28%. Если она будет расти по 0,3%, то по итогам года инфляция составит 16-17%, что далеко от 4%, к которым стремится Центробанк.

Из-за такой тенденции возникает экономическая неопределенность на рынке, считает эксперт. Предприниматель не знает, как составлять бизнес-план, человек затрудняется в распределении своих ресурсов. Основная проблема — в неопределенности ожидаемого уровня инфляции, заключил экономист.

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#центробанк
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Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве
Московский Арбитражный суд отказался принимать заявление о банкротстве СПБ Биржи
27 ноября 2023, 20:23

Фото: istock / Nikolay Evsyukov

Арбитражный суд Москвы отказался принять заявление о банкротстве СПБ Биржи. Об этом пишет РБК, ссылаясь на пресс-службу суда. Там уточнили, что заявление о банкротстве торговой площадки было возвращено.
«СПБ Биржа» подала заявление о признании организации банкротом утром 27 ноября. Имя заявителя неизвестно. Отмечается, что на фоне сообщений о банкротстве,  акции компании упали практически на треть. Спустя немного времени представитель торговой площадки опроверг подачу документов и заявил, что никаких признаков банкротства нет. 

Ранее редакция «Радио 1» рассказала, кому было выгодно признание площадки банкротом, и как информация об иске отразилась на акциях. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#биржа
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Промышленное производство в Подмосковье за год выросло на 13%
27 ноября 2023, 19:10

Фото: Мининвест МО

Индекс промышленного производства Московской области по итогам 10 месяцев 2023 года вырос на 13% по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Екатерина Зиновьева.
«Рост промпроизводства в Подмосковье в январе – октябре составил 13,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как обычно, сектор обрабатывающего производства в регионе за это время вырос немного больше – на 15,1%», – рассказала зампред Зиновьева.
По её словам, Московская область активно наращивает выпуск высокотехнологичной продукции. Так, предприятия сферы производства компьютеров, электронных и оптических изделий увеличили производство на 54,3%. Рост в 17% был зафиксирован в секторе производства электрооборудования.
 
Значительный рост показали предприятия, занятые в металлургии и производстве металлических изделий, компании по выпуску изделия из резины и пластмассы.

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#екатерина зиновьева
#подмосковье
#московская область
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Волоколамский округ занял первое место в Подмосковье по вовлечению в оборот сельхозземель
27 ноября 2023, 18:03

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В доме культуры «Текстильщик» в Волоколамске отметили День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Этот праздник отмечают во второе воскресенье октября. Однако в муниципалитете его по традиции празднуют в конце ноября, когда завершены полевые работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Одна из главных задач – вовлечение в оборот земель сельхозназначения. В 2023 году в Волоколамском округе введено около 8 тыс га, что превышает прошлогодний результат в четыре раза. По этой работе округ занял первое место в Подмосковье», – заявил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Александр Стиславский
В этом году планируется произвести на 5,7% молока больше, чем год назад. При этом доля его собственной переработки составляет 60%. Другая важная продукция – мясо. Его основной производитель в муниципалитете – ООО «Шульгино». В 2023 году там рассчитывают получить 535 тонн мяса и полностью переработать его на предприятии.

Производство зерновых культур возросло почти в 1,5 раза. Больше собрано картофеля и овощей. Все хозяйства полностью обеспечены кормами собственного производства.  Передовикам отрасли вручили награды областного профильного министерства, Мособлдумы, главы и администрации округа. 
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#сельское хозяйство
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#подмосковье
#московская область
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Аналитик Карпунин допустил скорое поднятие доллара выше 90 рублей
27 ноября 2023, 18:02

Фото: istockphoto.com/IC

Начальник управления информационно-аналитического контента Василий Карпунин заявил, что возможно поднятие курса доллара выше 90 рублей в ближайшее время.
«В целом можно сказать, что период экстремальной волатильности валютного курса остался позади. В среднесрочной перспективе доллар может колебаться в диапазоне 85-95 рублей», — отметил в беседе с Газета.ру Карпунин.

Такая ситуация может произойти из-за завершения налогового периода, а также роста государственных расходов. При этом, по мнению эксперта, резкой девальвации уже нет, поскольку сейчас высокие ставки и обязательная продажа экспортерами части валютной выручки.

Ранее эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин заявлял, что спрос на валюту в России может вырасти.

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#рубль
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Путин: Запад недооценил российские банки, которые смогли пройти сложности
27 ноября 2023, 17:22

Фото: сайт Кремля

Президент России заявил, что страны Запада не думали, что банковский сектор России сможет справиться со всеми сложностями, отметив, что банк – это не кубышка, где лежат деньги, а часть экономики.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

«Наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк – это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики», - сказал Путин Костину.

Он отметил, что именно банковская сфера является отражением экономики страны в целом.

По словам Костина, банковский сектор готовился ко всем вариантам развития событий, однако российская экономика оказалась устойчивой. Сейчас в стране наблюдается экономический рост.

Путин также призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.

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#экономика
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#центробанк
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Путин предупредил ЦБ о мягкости в денежно-кредитной политике
27 ноября 2023, 15:58

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин призвал Центробанк быть аккуратнее в отношении корректировки кредитно-денежной политики в более мягкую сторону.
Напомним, Путин провел встречу с президентом – председателем правления Банка ВТБ Андреем Костиным.

Костин доложил главе государства, что как только экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ планирует скорректировать свою политику и сделать «кредитно-денежную политику менее жесткой, а может быть, лучше даже – более мягкой».

«Нужно здесь тоже быть очень аккуратными с мягкостью», - ответил Путин.

Ранее стало известно, что власти готовят постановление о расширении лимитов по льготным ипотечным программам. Из-за слишком высокого спроса банки почти потратили выделенные им 5 трлн. Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев отметил, что из-за высокой ключевой россияне массово начали брать кредиты по государственным программам. Однако даже ипотеки с низкой ставкой могут обслуживать далеко не все.

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#экономика
#банки
#кредиты
#россияне
#путин
#цб
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