В Подмосковье запустили новое производство деталей для автомобилей

Серийное производство комплектующих для двигателей к автомобилям УАЗ запущено «Коломенским заводом порошковой металлургии».

«Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил более 130 млн рублей, из них 72 млн рублей были получены компанией в виде льготного займа по флагманской программе «Комплектующие изделия» федеральным Фондом развития промышленности (ФРП РФ). В рамках реализации инвестпроекта было приобретено современное гидравлическое прессовое оборудование, с помощью которого удалось серьезно расширить линейку выпускаемой продукции, а также оборудование для механической обработки», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.









Кроме этого, приоритетным направлением у завода с 2020 года было производство звездочек привода газораспределительного механизма, которые приводят в движение колеса автомобиля.Стоит отметить, что первую партию комплектующих для двигателей планируют поставить для выпуска внедорожников семейства «УАЗ-Патриот». Отгрузить её планируют в декабре 2023 года.

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