В Подмосковье запустили сервис для предпринимателей по аренде зданий и помещений за рубль

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье стартовала работа нового сервиса для представителей малого и среднего бизнеса. Теперь предприниматели смогут получать недвижимость в аренду всего за рубль. Об этом объявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Помещение или целое здание можно будет получить по ставке в один рубль за квадратный метр, если износ недвижимости составляет более 80%. Если этот процент ниже, то стоимость аренды будет равна ставке налога на имущество. Арендовать площади для работы можно будет без торгов на 10 лет, если это помещение, и на пять лет, если это здание», - сказала Зиновьева во время совещания губернатора Московской области Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.Как отметил губернатор, цифровая услуга «Недвижимость за 1 рубль» запущена по аналогии с «Землёй за 1 рубль». Без торгов можно будет получить помещения, которые требуют вложений в ремонт.
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Лора Луганская