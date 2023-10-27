В Подмосковье запустят производство медизделий для диабетиков за 1 млрд

Фото: пресс-служба министерства инвестиций
В Подмосковье запускается производство медицинских изделий для больных сахарным диабетом за 1 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций.
В Королёве компания «Диаконт» запустит производство тест-полосок для мониторирования уровня сахара в крови.
«На предприятии уже установили оборудование, сейчас идет подготовка к запуску на полную мощность цеха по производству тест-полосок. В следующем году компания также планирует запустить производство глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составит более 1 миллиарда рублей. <…>», -поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Стоит отметить, что с 2003 года компания «Диаконт» занимается производством медицинских изделий для больных сахарным диабетом. В 2024 году м планируется запустить цех по производству инсулиновых помп и биосенсоров.
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«На предприятии уже установили оборудование, сейчас идет подготовка к запуску на полную мощность цеха по производству тест-полосок. В следующем году компания также планирует запустить производство глюкометров, датчиков биосенсоров глюкозы и инсулиновых помп. Общий объем инвестиций в реализацию всего проекта составит более 1 миллиарда рублей. <…>», -поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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Мира Полтева