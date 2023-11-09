В Подмосковье запустят завод по переработке ПЭТ-материалов за 1,2 млрд рублей

Фото: Мининвест МО
В Подмосковье заработает завод по переработке ПЭТ-материалов. Предприятие запустят до конца года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На предприятии установили оборудование, идут пусконаладочные работы. Планируется, что на проектную мощность предприятие выйдет в начале II квартала будущего года. Объём инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей», – поделилась планами Зиновьева.Инвестпроект в Озёрах и Коломне реализует компания «Юсивай Полимерс Рус». Подобрать участки помогла Корпорация развития Московской области.
На предприятии планируется перерабатывать около 500 тонн ПЭТ-материалов в месяц, в основном, бутылок и пластика. Далее объём увеличат до 2 тыс тонн. Полученное после переработки сырьё – rПЭТ-флексы и гранулы – будет соответствовать всем экологическим стандартам. Оно пойдёт на производство бутылок и пищевой упаковки.
Приступить к оснащению и запуску второй площадки в Коломне компания рассчитывает в 2024 году.
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Лора Луганская