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В Подмосковье запустят завод по переработке ПЭТ-материалов за 1,2 млрд рублей

09 ноября 2023, 17:20
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье заработает завод по переработке ПЭТ-материалов. Предприятие запустят до конца года, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«На предприятии установили оборудование, идут пусконаладочные работы. Планируется, что на проектную мощность предприятие выйдет в начале II квартала будущего года. Объём инвестиций в проект составит 1,2 млрд рублей», – поделилась планами Зиновьева.
Инвестпроект в Озёрах и Коломне реализует компания «Юсивай Полимерс Рус». Подобрать участки помогла Корпорация развития Московской области.


В рамках первой очереди в городе Озёры запустят сортировочную и моечную линии, в рамках второй – экструзионную линию по производству rПЭТ-гранул в Коломне. Благодаря этому в регионе создадут более 100 рабочих мест.

На предприятии планируется перерабатывать около 500 тонн ПЭТ-материалов в месяц, в основном, бутылок и пластика. Далее объём увеличат до 2 тыс тонн. Полученное после переработки сырьё – rПЭТ-флексы и гранулы – будет соответствовать всем экологическим стандартам. Оно пойдёт на производство бутылок и пищевой упаковки.

Приступить к оснащению и запуску второй площадки в Коломне компания рассчитывает в 2024 году.

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#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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#экономика
#подмосковье
#московская область
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На Западе осознали неэффективность антироссийских санкций
Директор ЦЭМИ РАН Бахтизин: Запад осознал неэффективность санкций против РФ
09 ноября 2023, 18:11

Фото: iStock/designer491

В Евросоюзе осознали неэффективность антироссийских санкций, о чём уже неоднократно заявляли в РФ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
Согласно резолюции ЕС, принятой 9 ноября на пленарной сессии в Брюсселе, Совет ЕС и Еврокомиссия займутся изменением ситуации с неэффективностью санкций в отношении России. 

Бахтизин отметил, что бессмысленность санкций в отношении России и их последующее безрезультатное ужесточение были очевидны сразу. Однако страны Евросоюза только сейчас осознали это.

По словам специалиста, ЕС уже практически полностью исчерпал свой потенциал для оказания санкционного давления на Россию. 

В заключение Бахтизин заявил, что антироссийские санкции в первую очередь повлияли на сами страны Запада, о чём говорит прогнозируемое на этот год снижение ВВП Германии на 0,5%. При этом ВВП России, по предварительным подсчётам, возрастёт на 3%. 

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#санкции
#экономика
#россия
#евросоюз
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В Подмосковье запустили импортозамещающее производство кабеля
09 ноября 2023, 17:59

Фото: Мининвест МО

В Богородском городском округе заработало новое производство, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. «Завод Москабель», входящий в группу компаний «Москабельмет», будет изготавливать греющие и геофизические грузонесущие кабели для нефтяных скважин, кабели связи и управления для геофизических и геологических исследований, а также капиллярные трубопроводы высокого давления.
Объём инвестиций в проект превысил 530 млн рублей. 262 млн из них компания получила в виде льготного займа от федерального Фонда развития промышленности. На производственной площадке создано 100 рабочих мест. Проект запущен для продвижения российской продукции взамен импортных аналогов.
«Он стал актуальным после решения основных компаний-импортёров кабельно-проводниковой продукции уйти из России. Электрические, механические и эксплуатационные характеристики нашей продукции не уступают импортным аналогам», – сказал гендиректор «Завода Москабель» Павел Моряков.
После выведения работы цеха на проектную мощность предприятие сможет выпускать до 6 тыс км продукции в год. Среди потребителей новых видов кабельной продукции – Газпром, Новатэк, Газпромнефть, «Норильский никель», Газпромнедра, Мосинжпроект, РЖД, НЛМК и другие компании.
 
Производить кабельную продукцию будут только из отечественного сырья. В дальнейшем её смогут применять в экстремальных условиях, в том числе при перепадах температуры от -88°С до  300°С.
 
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#мининвест мо
#импортозамещение
#экономика
#производство
#богородский городской округ
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В МВФ заявили о рисках для мировой экономики из-за конфликта в секторе Газа
МВФ: конфликт в секторе Газа добавляет риски для мировой экономики
09 ноября 2023, 17:59

Фото: iStock/krblokhin

Конфликт между Израилем и Палестиной создаёт ряд неопределённостей и рисков для мировой экономики. Об этом сообщила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе исследовательской конференции.
Она отметила, что мировая экономика, и так ослабевшая в связи с пандемией коронавируса и конфликтом на Украине, сейчас вновь сталкивается с новыми глобальными проблемами. При этом, с каждым разом они становятся всё сложнее и суровее. 

Георгиева добавила, что мировые конфликты и иные негативные обстоятельства, влияющие на экономику, сильно сказались на положении бедного населения мира. 

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#израиль
#палестина
#сектор газа
#экономика
#мир
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Аналитик Трифонов допустил поднятие ключевой ставки до 16% до конца года
09 ноября 2023, 17:31

Фото: istockphoto.com/bluebay2014

Аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов высказал мнение о том, что до конца этого года ЦБ может повысить ключевую ставку до 16% годовых.
«Ставка уже находится на достаточно высоком уровне для снижения инфляции. Тем не менее, если рост цен сохранится на повышенном уровне в ноябре, то ЦБ может решиться на подъём ставки до 16%. Большее повышение возможно только в случае резкого ужесточения санкционной политики, но мы до конца года не предполагаем серьёзного расширения санкций», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Трифонов.

Он отметил, что при прошлом повышении ставки регулятор ориентировался на показатели инфляции и экономическую активность.

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#ставка
#цб
#экономика
#россия
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Правительство выделило порядка 100 млрд рублей на программы льготной ипотеки
Мишустин: правительство выделило 95 млрд рублей на программы льготной ипотеки
09 ноября 2023, 17:03

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Правительство России дополнительно выделило 95 млрд рублей на программы льготного кредитования для россиян. Об этом в ходе заседания правительства сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что государство должно помогать гражданам выполнять главную задачу, которая заключается в обеспечении достойных жилищных условий. 

Мишустин отметил, что правительство реализует большое количество мер, направленных на поддержку сферы льготного кредитования. За время действия программ было выдано более двух млн займов на общую сумму, превышающую 8,5 трлн рублей.

В четверг, 9 ноября, правительство дополнительно направило ещё 95 млрд рублей для поддержки программ льготного кредитования. 

Как уточнил Мишустин, порядка 46 млрд от этой суммы пойдут на семейную ипотеку, 41 млрд – на льготную ипотеку, которая пользуется большим спросом, а оставшиеся восемь млрд будут затрачены на развитие программы дальневосточной ипотеки. 

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#льготная ипотека
#программа
#финансирование
#правительство
#михаил мишустин
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Стало известно, когда в России могут разрешить экспорт бензина и дизеля
Reuters: Россия со следующей недели снимет запрет на экспорт топлива
09 ноября 2023, 16:47

Фото: istock / bizoo_n

Российская Федерация со следующей недели снимет запрет на экспорт топлива. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как заявляет собеседник агентства, из-за ограничений в стране возник переизбыток бензина. Россия является крупнейшим в мире морским экспортером дизельного топлива.

Напомним, 21 сентября Россия ввела запрет на экспорт топлива, чтобы справиться с высокими внутренними ценами и дефицитом. Стоимость дизельного топлива на АЗС независимых компаний выросла в среднем на 10 рублей, бензинов — на 5 рублей за литр. Повышение цен вызвало широкий общественный резонанс, после чего, по решению президента РФ Владимира Путина ввели экспортные ограничения.

Ранее сообщалось, что российские власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. Эту информацию подтвердил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. 

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#россия
#правительство
#экспорт
#запрет
#ограничения
#меры
#поставки
#топливо
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Центробанк протестирует оплату цифровым рублём с помощью динамического QR-кода
ЦБ протестирует оплату цифровым рублём по динамическому QR-коду в 2024 году
09 ноября 2023, 16:26

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Центробанк в следующем году приступит к тестированию оплаты цифровым рублём с помощью динамического QR-кода. Об этом в кулуарах форума «Финополис» сообщила зампред регулятора Ольга Скоробогатова.
Она отметила, что банки хотят увидеть, как производится операция с цифровым рублём между юридическими лицами. А также будет протестирована оплата не только по привычному статическому QR-коду, но и по динамическому. 

По словам Скоробогатовой, у Центробанка есть план, которому регулятор чётко следует. 

Напомним, что цифровой рубль – это новая форма российской валюты. С помощью него можно оплачивать товары и услуги, совершать денежные переводы, а также откладывать в качестве сбережений. Не стоит путать цифровой рубль с криптовалютой, поскольку в отличие от неё рубль контролируется Центробанком и обеспечен залотовалютными резервами.

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#центробанк
#рубль
#тестирование
#оплата
#qr-код
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«Не хватит бумаги, чтобы печатать деньги»: В Кремле высказались о помощи США Украине
Песков: США скоро не хватит бумаги на помощь Украине и обслуживание госдолга
09 ноября 2023, 16:21

Фото: istock / Pineapple Studio

Соединенным Штатам скоро не будет хватать бумаги, чтобы печатать деньги для военной помощи Украине и обслуживания государственного долга. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которого в телеграм-канале опубликовал журналист Павел Зарубин.

«Я вот только недавно читал, что Соединенные Штаты фактически около 200 миллионов долларов в час тратят на обслуживание своего долга. Бумаги скоро будет не хватать», — ответил Песков на заявление координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби о расходе 96% всех выделенных средств для Украины.
Представитель Кремля отметил, что и Вашингтону, и Киеву давно пора понять, что одержать победу над Россией поле боя невозможно.

Ранее Песков заявлял, что отношения РФ и Соединенных Штатов Америки находятся на нулевом уровне и даже ниже этого нуля, но страны должны будут их восстанавливать, потому что именно они несут особую ответственность за стабильность в мире.

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#рф
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В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров
Минпромторг: в России хотят ограничить ввоз непродовольственных товаров
09 ноября 2023, 15:10

Фото: iStock/Tryaging

Российское правительство может ввести ограничения на ввоз в страну некоторых непродовольственных товаров по аналогии с частичными ограничениями для импорта продовольственных продуктов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Отмечается, что в первую очередь речь идёт о бытовой химии и продукции лёгкой промышленности, которые производятся на российских предприятиях. 

По словам Евтухова, введение ограничений обусловлено тем, что деньги, затраченные на импорт непродовольственной продукции, должны оставаться в России. 

Также замглавы Минпромторга напомнил, что в стране уже были введены повышенные пошлины на импорт вина из недружественных государств. При этом российские власти намерены ввести новые повышенные ставки акцизов. 

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#минпромторг
#импорт
#россия
#продукция
#товары
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