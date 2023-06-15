В Подмосковье заработает Единый комплекс обработки металлов за 4 млрд рублей

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Сегодня наша страна импортирует около 80% нержавеющей стали. Принципиально важно запускать своё современное производство. Строительство центра обработки металлов в Подмосковье позволит перенести в Россию выпуск продукции, прошедшей сложную многоуровневую технологичную переработку. Это, например, листы с полированной, шлифованной или декоративной поверхностью, трубы, гнутые профили. Комплекс сможет изготавливать около 200 тыс тонн продукции в год», – рассказал Воробьёв.
«Сейчас подбираем участок, который предоставим по нашей программе «Земля за 1 рубль». Это большой и важный для нас инвестпроект с объёмом вложений более 4 млрд рублей. Кроме того, около 350 жителей смогут получить работу рядом с домом», – поделился планами губернатор.Промышленно-металлургический холдинг «Металлсервис» – один из крупнейших поставщиков металлопродукции России. В 2022 году было произведено 3,2 млн тонн, 850 тыс тонн из них – в «Промышленном центре обработки металлов «Электроугли» в Богородском городском округе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье будут развивать импортозамещение в авиастроении.