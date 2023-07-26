В Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Совместно с крупными застройщиками министерство запустит сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов». Он позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
Зампред отметила, что важным направлением работы инвестиционного блока Московской области является поддержка компаний-экспортёров. Таких в Подмосковье – более 6 тыс.
Сегодня в разработке два сервиса для экспортёров Подмосковья. Первый – «Путь экспортёра. Начни экспорт с нуля». Он позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей.
Второй – транспортно-логистический сервис «Поставь свой товар в контейнер». Он разрабатывается совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит представителям малого и среднего бизнеса поставку товаров за рубеж.
Аналогов такого сервиса в стране нет, а пользоваться им будет не сложнее, чем купить билет на поезд, отметила Зиновьева.
Читайте также:
Воробьёв объявил о старте подачи заявок на субсидии социальным и молодым предпринимателям
Первый день форума «Эффективная промышленность Московской области» посетило более ста бизнесменов
Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг
«Также в Подмосковье заработает услуга «Начни бизнес в парках». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уделяет большое внимание развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», – пояснила Зиновьева.
Сегодня в разработке два сервиса для экспортёров Подмосковья. Первый – «Путь экспортёра. Начни экспорт с нуля». Он позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей.
Второй – транспортно-логистический сервис «Поставь свой товар в контейнер». Он разрабатывается совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит представителям малого и среднего бизнеса поставку товаров за рубеж.
Аналогов такого сервиса в стране нет, а пользоваться им будет не сложнее, чем купить билет на поезд, отметила Зиновьева.
Читайте также:
Воробьёв объявил о старте подачи заявок на субсидии социальным и молодым предпринимателям
Первый день форума «Эффективная промышленность Московской области» посетило более ста бизнесменов
Подмосковный центр «Мой бизнес» с начала года оказал 36 тыс услуг
Лора Луганская