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В Подмосковье заработают новые сервисы для бизнеса

26 июля 2023, 18:33

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мининвест Подмосковья в ближайшее время запустил новые онлайн-сервисы для субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе для экспортёров. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Совместно с крупными застройщиками министерство запустит сервис «Открой бизнес на 1-2 этажах жилых домов». Он позволит в режиме онлайн получить помещение для размещения бизнеса.
«Также в Подмосковье заработает услуга «Начни бизнес в парках». Губернатор Московской области Андрей Воробьёв уделяет большое внимание развитию парков и их инфраструктуры, в том числе кафе и аттракционов. Новый сервис упростит предпринимателям начало ведения бизнеса в парке», – пояснила Зиновьева.

Зампред отметила, что важным направлением работы инвестиционного блока Московской области является поддержка компаний-экспортёров. Таких в Подмосковье – более 6 тыс.

Сегодня в разработке два сервиса для экспортёров Подмосковья. Первый – «Путь экспортёра. Начни экспорт с нуля». Он позволит пошагово довести компанию до возможности продавать товары заграницей.

Второй – транспортно-логистический сервис «Поставь свой товар в контейнер». Он разрабатывается совместно с Российским экспортным центром и крупнейшими логистическими операторами. Сервис упростит представителям малого и среднего бизнеса поставку товаров за рубеж.

Аналогов такого сервиса в стране нет, а пользоваться им будет не сложнее, чем купить билет на поезд, отметила Зиновьева.

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#Московская область
#Подмосковье
#Мининвест МО
#Екатерина Зиновьева
#бизнес
#поддержка
#электронные сервисы
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Подмосковный производитель продуктов за три года удвоил экспорт
26 июля 2023, 18:46

Фото: Мининвест МО

Резидент индустриального парка «Лыткарино», компания «Европродукт», за три года вдвое увеличил объемы экспорта. В этом помог Фонд поддержки ВЭД Московской области, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Компания выпускает продукцию для азиатской кухни под брендом Tamaki. С 2019 года она активно развивает экспорт и сегодня кратно увеличила объёмы поставок за рубеж. Среди внешнеэкономических партнёров компании – 16 стран. Недавно новым экспортным рынком для неё стала Сербия.
 
В первом полугодии текущего года компания «Европродукт» на 30% увеличила объёмы экспорта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. А с 2020-го экспорт увеличился почти вдвое. Сейчас на долю экспорта приходится порядка 11% от общего объема продаж компании.
«Европродукт» активно пользуется региональной и федеральной поддержкой. При содействии Фонда поддержки ВЭД Московской области в 2021-2022 годах компания стала участником целого ряда профильных международных выставок для производителей продуктов питания, в том числе в Турции, Азербайджане и Казахстане.
 
В 2023 году в рамках коллективного стенда предприятий Московской области компания вновь стала участником выставки Gulfood 2023. 

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#Мининвест МО
#экономика
#экспорт
#компания
#продукты
#Московская область
#Подмосковье
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Воробьёв объявил о старте подачи заявок на субсидии социальным и молодым предпринимателям
26 июля 2023, 18:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье 1 августа стартуют конкурсы для социальных и молодых предпринимателей на получение мер поддержки. Об этом объявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Претендовать на такую поддержку могут субъекты МСП, зарегистрированные и работающие в регионе.
«У нас работает единая точка входа для бизнеса – Инвестиционный портал, где каждый может задать вопрос, получить консультацию или подать заявку на меры поддержки. А уже 1 августа в Подмосковье стартует конкурс на получение субсидий для социальных предпринимателей. Это позволит компенсировать бизнесу часть затрат по аренде и коммунальным платежам. Также у нас есть грантовая поддержка для социальных и молодых предпринимателей – средства на развитие бизнеса. Конкурс продлится до 31 августа. Ждём заявки от всех, кто работает в этом важном направлении», – заявил губернатор. 
 Воробьёв напомнил, что Московская область – лидер по числу социальных предпринимателей в стране.
«В этом году такой статус уже получили 940 компаний, 275 из них – впервые. По сравнению с прошлым годом число социальных предпринимателей в регионе выросло на 17,5%. Наша главная задача – быть внимательными и чуткими, сопровождать и поддерживать проекты», – подчеркнул глава региона.
Подать заявку на субсидии социальным предпринимателям можно на Инвестиционном портале Московской области. Такие субсидии могут быть направлены на выкуп и аренду помещений, коммунальные платежи, текущий и капремонт, сырьё, расходные материалы, оборудование, мебель.
 
Также могут быть выделены гранты социальным предприятиям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет. Их можно использовать для аренды, ремонта, оборудование, коммунальные и лизинговые платежи, комплектующие.
 
Подать заявку можно здесь.
 
В приоритете при выборе кандидатов на получение льготы – начинающие бизнесмены и предприниматели из отдалённых городских округов. 

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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#субсидии
#конкурс
#экономика
#социальные предприниматели
#молодые предприниматели
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Компания из Пушкина наладила выпуск сухих душей для использования в полевых условиях
26 июля 2023, 18:01

Фото: Мининвест МО

Группа компаний «Пластик Он Лайн», работающая в Пушкинском городском округе, наладила производство сухих душей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Такую продукцию начали производить в ноябре прошлого года. Мощности предприятия позволяют ежемесячно изготавливать порядка 300 тыс единиц. Разработка – полностью отечественная, компоненты также российские.
«Свыше 10 тыс единиц душей были поставлены нами для нужд армии на безвозмездной основе. Остальные поставки осуществляются в рамках подписанных контрактов», – рассказал гендиректор ГК «Пластик Он Лайн» Дмитрий Кульков.
Разработка позволяет быстро помыться в экстремальных и полевых условиях при полном отсутствии воды. В комплект входит одноразовая губка, стик с чистой водой и пара сухих одноразовых полотенец. Воду выливают на губку и вспенивают. Далее намыливают тело, а после вытираются сухими полотенцами, так как средство не требует смывания.
 
Набор также станет удобным решением для личной гигиены, например, в турпоходе или в длительных путешествиях.

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#Мининвест МО
#армия
#экономика
#Пушкино
#производство
#военные
#Московская область
#Подмосковье
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Первый день форума «Эффективная промышленность Московской области» посетило более ста бизнесменов
В Московской области для представителей бизнеса состоится форум «Эффективная промышленность Московской области»
26 июля 2023, 16:28

Фото: Радио 1

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в Московской области с 2019 года. Главная тема мероприятия — национальный проект «Производительность труда» как способ увеличения эффективности компании, а также поддержка компаний-участников. Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Сегодня в Московской области второй год подряд собрали ведущих промышленников, это собственники предприятий, генеральные директора, руководители и владельцы компаний среднего и крупного бизнеса, именно промышленного производства для того, чтобы рассказать им о возможности повысить производительность и культуру труда. Есть национальный проект «Производительность труда», это внедрение на предприятия принципов бережливого производства, то, что позволяет либо затраты сократить, либо выручку увеличить. Наша задача рассказать, как это работает и привлечь подмосковный бизнес, чтобы он входил в наш национальный проект», - рассказала заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 



Сегодня к участию привлечены более 200 предприятий региона, где суммарно трудоустроено больше 40 тысяч человек. Экономический эффект от работы РЦК – 4 млрд руб. на 200 компаний. 

«Форум — это замечательное место встречи людей, которых объединяет одно целое, это развитие промышленности Московской области. За счет этого общего знаменателя, появляются новые знакомства, возможности расширения делового сотрудничества, дополнительная информация, которая касается и бережливого производства, и снижения затрат, и HR-менеджмента, все эти аспекты необходимы для развития предприятия, для восхождения на новую ступень», - поделился участник форума Павел Бабкин.
 
В среднем у участников нацпроекта «Производительность труда»  на 37% снижается время протекания процессов; на 43% увеличивается выработка; на 36% снижается незавершенное производство. Также на предприятиях подготовлено 160 внутренних тренеров, которые в дальнейшем смогут передать коллегам полученные знания в рамках внутреннего обучения.

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#Подмосковье
#форум
#бизнес
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Жителям Подмосковья напомнили о штрафах до 1 млн рублей за нарушение миграционного законодательства
26 июля 2023, 16:23

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Нарушение иностранцем или лицом без гражданства правил въезда в Россию или пребывания в стране влечёт административный штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы Российской Федерации или без такового. Об этом напомнили в Главном управлении МВД России по Московской области.
За нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации, в том числе за отсутствие подтверждающих документов, полагается штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы России, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. 
 
Трудовая деятельность иностранца в России без разрешения на работу или патента, если таковые требуются в соответствии с федеральным законом, влечёт наложение административного штрафа от 2 тыс до 5 тыс рублей с выдворением за пределы страны. 
 
За привлечение к работе иностранного гражданина или лица без гражданства при отсутствии у них разрешения на работу либо патента физлицам придётся заплатить штраф от 2 тыс до 5 тыс рублей; должностным лицам – от 25 тыс до 50 тыс рублей; юридическим лицам – от 250 тыс до 800 тыс рублей. Может быть также приостановлена деятельности на срок от 14 до 90 суток.
 
Трудоустройство в России иностранного гражданина или лица без гражданства без разрешения на использование иностранных работников влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 тыс до пяти 5 тыс рублей; на должностных лиц – от 25 тыс до 50 тыс рублей; на юридических лиц – от 250 тыс до 800 тыс рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до до 90 суток.
 
Наказывается также неуведомление территориального органа исполнительной власти по надзору в сфере миграции о заключении или расторжении трудового договора с иностранцем. Для граждан штраф составит от 2 тыс до 5 тыс рублей; для должностных лиц – от 35 тыс до 50 тыс рублей; для юридических лиц – от 400 тыс до 800 тыс рублей. Может быть также приостановлена деятельность на срок от 14 до 90 суток.
Неуведомление надзорного ведомства работодателем, привлекающим к работе высококвалифицированных специалистов, влечёт наложение штрафа на должностных лиц от 35 тыс до 70 тыс рублей; на юридических лиц – от 400 тысяч до 1 млн рублей.

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#Московская область
#Подмосковье
#мигранты
#закон
#штрафы
#наказание
#МВД
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Экономике Германии предрекли крупные проблемы из-за обмеления Рейна
26 июля 2023, 12:58

Фото:istockphoto/Wirestock

Кризис внутренних грузоперевозок в Германии может усугубиться в нынешнем году из-за резкого обмеления Рейна.
Глобальное потепление привело к тому, что уровень воды в критической точке возле Кауба достиг самого низкого уровня в 2023 году в начале этой недели, пишет Reuters.
 
По итогам 2022 года по водным путям Германии перевезли в общей сложности 182 млн тонн грузов. Этот показатель на 6,4% меньше, чем в 2021 году. Он считается самым низким значением с момента воссоединения Германии в 1990 году. В 2023 году может стать ещё ниже. Местные логистические компании вынужденно бронируют маловодные баржи с меньшим уровнем загрузки.
 
На отдельных участках Рейна сейчас невозможно использовать крупногабаритные суда. Из-за чего отрасль, обеспечивающая перевозки сырой нефти и природного газа, столкнётся со снижением объемов грузов. И всё это на фоне экстремальной жары в южно-европейских государствах.

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#Германия
#Рейн
#экономика
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Компания Danone списала российские активы на 200 млн евро
Danone списала 200 млн евро после перехода активов в управление России
26 июля 2023, 12:11

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Компания Danone приняла решение списать около €200 млн после утери контроля над российской структурой, об этом сообщается в отчете компании за первую половину 2023 года.
Компания намерена деконсолидировать свой бизнес, который находится в России. Отмечается, что кроме 200 млн евро, на которые предприятие намерено списать активы, Danone потеряет еще 500 млн евро из-за разницы в курсе. В организации сообщили, что несмотря на потери, вопреки ожиданиям аналитиков, отмечается рост доходов. Благодаря повышению цен на молочную продукцию, удалось компенсировать объем проданного товара. На сегодняшний день, компания продолжает держать лидирующую позицию на рынке молочных товаров. 

Руководство компании рассматривает возможность продажи «дочки» и продолжения работы в РФ. 

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#Danone
#компания
#Россия
#активы
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ВТБ повысил ставки по вкладам в рублях до 10 процентов
ВТБ готовится увеличить максимальную ставку по вкладам для всех клиентов до 10%
26 июля 2023, 11:31

Фото: iStock/Stanislav Ostranitsa

Ужесточение денежной политики ЦБ РФ и повышение ключевой ставки станет драйвером увеличения доходности по сберегательным продуктам. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации.
Максимальная ставка ранее составляла 9,5 %. В настоящее время она повысилась на 0,5 процента и теперь, максимальная доходность составит 10% годовых.

Кредитная организация объяснила поднятие процентного пункта повышением ключевой ставки, о которой ранее заявил Центральный банк РФ. Отмечается, что наряду с ВТБ, ставки по вкладам увеличили другие кредитные организации. 

В пресс-службе банка объяснили, что максимальную доходность клиент организации сможет получить при размещении средств на три года, выбрав опцию выплаты процента в конце периода. 

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#ВТБ
#банк
#ключевая ставка
#ставка по вкладам
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Глава Дмитровского округа Поночевный рассказал предпринимателям о мерах поддержки
26 июля 2023, 11:18

Фото: администрация Дмитровского г. о.

Глава Дмитровского городского округа Ильи Поночевного встретился с местными предпринимателями в гольф-клубе Dmitrov Golf Resort в Курове. Как отметили в пресс-службе администрации муниципалитета, такие встречи в неформальной обстановке уже стали традицией. Обсуждали вопросы поддержки и развития бизнеса.
Инструкторы клуба рассказали и показали гостям, как правильно выполнять удары. Участники встречи попробовали свои силы в этом известном с XV века виде спорта. 
«У нас очень много друзей и постоянно появляются новые. Их привлекает то, что Дмитров активно развивается. Предприятия в нашем округе реконструируются, расширяются, строятся новые. На таких неформальных встречах мы можем что-то обсудить, узнать, рассказать о мерах поддержки бизнеса со стороны местных органов власти», – поделился Поночевный.
Среди новых партнёров – представители компании с участием иностранного капитала. Компания из Турции строит в округе завод по изготовлению порошковой краски площадью 6 тыс кв м. Объём инвестиций в проект составляет 1 млрд. рублей.
«Глава округа постоянно интересуется, как у нас дела, как идёт строительство, нет ли вопросов. Он всегда готов нам помочь», – сказал директор ООО «Завод Иннова» Халил Рахман Чаглайан
Гендиректор предприятия «Братья Чебурашкины. Семейная ферма» Владислав Чебурашкин отметил, что подобные встречи с главой округа и коллегами в неформальной остановке делают предпринимателей ближе друг к другу.

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#Дмитров
#бизнес
#экономика
#меры поддержки
#гольф
#Московская область
#Подмосковье
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