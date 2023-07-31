В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«У нас в Подмосковье 188 парков. Там сейчас – 1236 объектов бизнеса. Это около 700 субъектов малого и среднего предпринимательства», – сказала Зиновьева на совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва с руководящим составом правительства региона и главами округов.Зампред добавила, что лидерами по размещению на территории парков объектов бизнеса в Подмосковье стали Богородский округ, Люберцы и Домодедово.
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