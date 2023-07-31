В подмосковных парках работают более 1,2 тыс объектов бизнеса

Министерство инвестиций сообщило, какие компании наиболее часто обращаются за поддержкой в фонд микрофинансирования.

Региональный фонд микрофинансирования функционирует в Подмосковье с целью финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Сегодня Московский областной фонд микрофинансирования предоставляет льготные займы бизнесу Подмосковья по 7 кредитным программам. За первые шесть месяцев этого года такую поддержку получили 238 компаний. Основными получателями займов стали производственные предприятия, а также компании в сфере оптовой и розничной торговли, логистики и сельского хозяйства. Так, с начала года льготные кредиты на сумму 100 миллиона рублей получили 54 субъекта МСП в отрасли торговли, еще 54 займа на 93 миллиона рублей — производственные компании», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Компаниям, работающим в сфере грузовых и пассажирских перевозок, было дано 24 льготных займа на сумму 26,3 миллиона рублей.

Для того, чтобы получить льготный заём в региональном фонде микрофинансирования, необходимо подать заявку онлайн на портале государственных и муниципальных услуг.

Подробности о действующих программах финансирования можно узнать на сайте.

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