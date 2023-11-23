В подмосковной Кашире развивается особая экономическая зона

Фото: администрация городского округа Кашира
В Подмосковье уже более 15 лет успешно развиваются особые экономические зоны.
Производства, которые расположены на их территории, привлекают значительные средства российских и иностранных инвесторов, благодаря которым развивается инфраструктура муниципалитетов и появляются новые рабочие места. К примеру, в Кашире работу получат более 1 500 человек.
В 2022 году в особой экономической зоне «Кашира» начали реализовывать проекты такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК».
Часть компаний уже приступили к строительству производств. Сейчас продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами.
Пока ведется строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны.
Напомним, что ОЭЗ ППТ «Кашира» создана постановлением правительства Российской Федерации 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, а также деревообрабатывающей и химической промышленностей.
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В 2022 году в особой экономической зоне «Кашира» начали реализовывать проекты такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК».
Пока ведется строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны.
Напомним, что ОЭЗ ППТ «Кашира» создана постановлением правительства Российской Федерации 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, а также деревообрабатывающей и химической промышленностей.
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Мария Фирсова