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В подмосковной Кашире развивается особая экономическая зона

23 ноября 2023, 10:18
Фото: администрация городского округа Кашира

Фото: администрация городского округа Кашира

В Подмосковье уже более 15 лет успешно развиваются особые экономические зоны.
Производства, которые расположены на их территории, привлекают значительные средства российских и иностранных инвесторов, благодаря которым развивается инфраструктура муниципалитетов и появляются новые рабочие места. К примеру, в Кашире работу получат более 1 500 человек.

В 2022 году в особой экономической зоне «Кашира» начали реализовывать проекты такие крупные предприятия, как «Пластос», «Новатэк-СПГ топливо Кашира», «Кератех», «ГрэйтБилд» и «Л-ПАК».


Часть компаний уже приступили к строительству производств. Сейчас продолжаются переговоры с потенциальными инвесторами.

Пока ведется строительство подъездной дороги, которая соединит региональную сеть с предприятиями особой экономической зоны.

Напомним, что ОЭЗ ППТ «Кашира» создана постановлением правительства Российской Федерации 7 ноября 2019 года. Она специализируется на агро- и пищевой промышленности, энергетике, товарах народного потребления, металлургии, машиностроении, а также деревообрабатывающей и химической промышленностей.

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Экономист Потапенко: Наши предприниматели изобретательны, но бюджет РФ будет терять деньги
Экономист Потапенко оценил прогноз Дерипаски о доходе бюджета России
23 ноября 2023, 13:42

Фото: IStock/ipopba

Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил, что Россия может попасть в «экономический капкан» в 2024 году, в результате чего доходы бюджета значительно упадут. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале.
Экономист, управляющий фонда стратегического управления Management Development Group Дмитрий Потапенко отметил, что бюджет действительно потеряет деньги в следующем году, однако говорить о цифрах пока рано. Об это он рассказал в беседе с «Радио 1».
«Нужно смотреть в целом, на что сориентирована российская экономика. К сожалению, за счёт того, что мы отрезаемся от внешних рынков, в том числе по нефти и газу, бюджет может недополучить существенно большие суммы. И это связано с тем, что потребление углеводородов сокращается и до сих пор действует санкционный режим, хоть и в более мягком варианте. Наши предприниматели крайне изобретательны, но бюджет всё равно будет терять деньги, это правда», — добавил эксперт.
Экономист подчеркнул, что оценить влияние потери части дохода на простых граждан также сложно, поскольку бюджет на 2024 год ещё не принят. Потапенко подчеркнул, что многое зависит от расставленных акцентов в документе.
«Бюджет – это большое ведро, и как власти будут распределять деньги и в какие сферы надо смотреть бюджет, потому что бюджет может недополучить 30 млн, а какая-то из статей бюджета вообще полностью может уйти из него», — заключил Дмитрий Потапенко.
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#экономика
#бюджет
#предприниматели
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Дерипаска назвал «ударом попы об лёд» доходы бюджета России в 2024 году
Дерипаска жёстко высказался о состоянии российского бюджета
23 ноября 2023, 13:14

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Российский бизнесмен Олег Дерипаска, чьё состояние Forbes оценивает в 2,5 миллиона долларов, жёстко высказался о доходах российского бюджета в 2024 году. Он сравнил доходную часть с «ударом попы об лёд».
Такое сравнение в своём телеграм-канале миллиардер провел, используя распространённый в мировой экономике термин soft landing («мягкая посадка»), когда цены на все основные биржевые товары снижаются. По мнению Дерипаски, это также отчасти станет причиной достаточно жёсткого «приземления» российского бюджета, так как на фоне падения мировых цен снизятся доходы от экспорта.

Он также считает, что бюджет может недополучить триллионы рублей из-за «задавленного» экономического роста и «самодурства» российского государственного капитализма. По мнению бизнесмена, благоприятное развитие ситуации для страны возможно только при серьёзных экономических реформах.

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#бюджет
#цены
#страны
#меры
#развитие
#доходы
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#россия
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Масляков: Уход Renault из России напоминал отступление с подрывом мостов
Масляков: Renault забрал с собой технологии, документы и даже запчасти
23 ноября 2023, 12:53

Фото: istockphoto/Fahroni

Директор по развитию автомобильного завода «Москвич» Олег Масляков рассказал, с какими трудностями пришлось столкнуться предприятию после того, как Россию покинул бывший собственник производственной площадки концерн Renault. Французская компания не оставила на заводе никаких технологий и комплектующих.
Менеджмент автоконцерна решил также вывезти всю конструкторскую и технологическую документацию, передает РИА Новости. По мнению Маслякова, помимо этого, бывшие владельцы завода целенаправленно избавлялись от всех отечественных поставщиков автокомпонентов, переводя производство полностью на иностранные запчасти.

Решив покинуть российский рынок в один момент, Renault словно сжег за собой все мосты и оставил после себя фактически пустое место, подчеркнул собеседник агентства. Поэтому руководство и работники «Москвича» запустили сборку и последующее серийное производство автомобилей практически с нуля, заключил Масляков.

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#автомобиль
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Опасная игра: В Топливном союзе раскрыли, чем чревато госрегулирование цен на бензин
Эксперт по топливу Баженов предсказал дефицит после регулирования цен на бензин
23 ноября 2023, 12:43

Фото: IStock/kckate16

Власти не поддержали государственное регулирование цен на бензин и дизель в России. Инициативу об ограничении стоимости топлива в стране осенью в Госдуму внесла группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.
Президент Независимого топливного союза Павел Баженов в беседе с «Радио 1» отметил, что любое государственное регулирование цен на бензин негативно влияет на рынок. По его словам, это чревато дефицитом и проблемами с распределением топлива.
«Это очень опасная игра. Любое регулирование цен всегда чревато дефицитами, проблемами распределения, деградации инфраструктуры, когда заправок просто не хватает», — отметил Баженов.
Эксперт подчеркнул, что цены на топливо в России и так негласно регулируются. Это приводит к тому, что независимые компании вынуждены повышать стоимость бензина, чтобы цены была рыночной.
«Все проблемы топливного рынка, которые у нас возникают, вызваны тем самым регулированием цен. Потому что де-факто розничные цены у нас в стране и так регулируются по принципу “инфляция минус”. Это делается негласно, в рамках договорённостей между компаниями и правительством. Нефтяные компании держат цены на своих АЗС в рамках инфляции, а все остальные рыночные агенты подстраиваются под цены своих конкурентов», — добавил Баженов.
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#бензин
#топливо
#цены
#инфляция
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Крупнейший производитель лосося «Инарктика» выпустит на рынок еще 3,3 млн акций
23 ноября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/ChristinaPrinn

Крупнейший в России производитель лосося «Инарктика» в рамках SPO (англ. Secondary Public Offering, повторное публичное размещение - ред.) выпустит на торги Московской биржи дополнительно 3,3 миллиона акций. Период сбора заявок на участие в SPO продлится с 23 по 29 ноября.
Компания предложит инвесторам около 4% от общего количества акций. Стоимость одной ценной бумаги составит от 900 до 968,5 рубля, передает «РБК». Таким образом доля акций компании, находящихся в свободном обращении, увеличится как минимум до 18%. Исходя из размера пакета акций, ПАО «Инарктика» (прежнее название — «Русская аквакультура») планирует привлечь инвестиции в размере около трех миллиардов рублей.

Компания занимается товарным выращиванием атлантического лосося и морской форели в акватории Баренцева моря. «Инарктика» является крупнейшим в России производителем аквакультурного (выращенного в искусственных условиях) лосося.

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#инвестиции
#компании
#биржа
#акции
#производители
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В России с 1 декабря вводится запрет на экспорт пшеницы
23 ноября 2023, 11:28

Фото: istockphoto/Aleksandr Bunin

С 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024 года в России будет действовать запрет на экспорт твердой пшеницы. Соответствующее решение было принято по инициативе министерства сельского хозяйства страны.
Поддержать это предложение было решено на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию под председательством первого заместителя председателя правительства России Андрея Белоусова. В протоколе заседания, опубликованном на официальном сайте Кабмина РФ, отмечается, что данная мера вводится в целях обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания цен на продукты переработки пшеницы на внутреннем рынке.

Кроме того, была установлена объём тарифная квота на вывоз основных зерновых культур, а именно пшеницы, ржи, овса и ячменя, в государства, не состоящие в Евразийском экономическом союзе, в объёме 24 миллионов тонн.

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#зерно
#экспорт
#правительство
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ЕС и США готовят серьёзные меры за нарушение потолка цен на нефть из России
23 ноября 2023, 10:51

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Пытаясь реанимировать ценовой потолок на российскую нефть, Соединенные Штаты ввели санкции против 20 компаний и трех танкеров. В Евросоюзе с этой же целью собираются перекрыть России выход в Балтийское море.
Международные аналитики констатировали, что в ноябре цена 99 процентов основного сорта отечественной нефти Urals, которая поставлялась по морю, продавалась дороже установленного в 2022 году лимита 60 долларов за баррель. Средняя цена составляла 79,4 доллара, передает РИА Новости. Москва нашла альтернативные маршруты, организовав транспортировку и страхование топлива, не прибегая к услугам западных компаний.

Запад это никак не могло устроить. Вашингтон объявил санкции 20 компаниям и трем танкерам, базирующимся в ОАЭ. Однако эксперты считают, что результата это не принесет. Увеличится только теневой флот и количество серых логистических операторов. Подтверждение тому — история санкций против Ирана.



Евросоюз, с оглядкой на заокеанского союзника, не остался в стороне. Дании решили поручить проверять и задерживать танкеры без западных страховок под формальным предлогом экологической угрозы. Это решение вызывает скепсис даже у западных экспертов. Кроме того, что блокировка танкеров нарушит международные нормы судоходства, не стоит забывать, что в случае необходимости караваны могут сопровождать российские военные корабли, которым вряд ли смогут воспрепятствовать катера датской береговой охраны. 



Военный аналитик Ганс Микаэльсен также сомневается в технической возможности осуществления такого шага со стороны Дании. Королевские военно-морские силы этой страны располагают лишь небольшими кораблями для патрулирования территориальных вод. На фоне огромного танкера они будут выглядеть как спасательные шлюпки, считает эксперт.

По умеренно-негативному прогнозу аналитиков, цена на нефть на мировом рынке в 2024 году может составить от 100 до 109 долларов за баррель. Здесь уже не помогут ни ценовой потолок, ни сомнительные меры по его соблюдению.

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#меры
#евросоюз
#россия
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В Кабмине дали оценку идее регулирования цен на бензин и дизель
Правительство РФ не поддержало идею регулирования цен на топливо
23 ноября 2023, 08:05

Фото: istockphoto/bizoo_n

В кабинете министров России не поддержали законопроект о регулировании стоимости бензина и дизельного топлива. Об этом сказано в отзыве правительства на соответствующую инициативу, которую подготовила и внесла на рассмотрение в Государственную думу фракция ЛДПР.
Группа депутатов от этой партии разработала соответствующий документ нынешней осенью, напоминают «Известия». В отзыве указано, что, прежде всего, данная инициатива не получила поддержки регуляторов. К недостаткам законопроекта было отнесено отсутствие анализа и оценки влияния предлагаемых мер государственного регулирования цен на розничный топливный рынок.

В правительстве отметили, что данные меры приведут к дестабилизации рыночного ценообразования, снизят инвестиционную привлекательность нефтеперерабатывающей отрасли и затормозят развитие сети автозаправочных станций.

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#рынок
#данные
#меры
#развитие
#правительство
#топливо
#бензин
#цена
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Доля нефтегазовых доходов бюджета России опустилась до минимальной за 16 лет
23 ноября 2023, 07:50

Фото: istock / zhengzaishuru

В Российской Федерации доля нефтегазовых доходов федерального бюджета опустилась до минимальной планки с 2007 года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Счетной палаты.

За период с января по сентябрь 2023 года  доходы федерального бюджета от нефти и газа составили 28,3% всех поступлений. В сравнении в таким же периодом предыдущего года, доля нефтегазовых доходов уменьшилась на 15%. В денежном эквиваленте эти доходы сократились на 2,9 триллиона рублей.

Такая динамика объясняется снижением средней стоимость на нефть марки Urals и на природный газ, а также снижением поступлений налогов на добычу полезных ископаемых.

Ранее сообщалось, что больше всего в РФ зарабатывают специалисты в нефтегазовой сфере.  Подробнее об уровнях доходов читайте в нашем материале.

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#газ
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#нефть
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