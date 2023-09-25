В подмосковном Воскресенске построят производство металлоконструкций

Фото: пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
Инвестор построит предприятие по проектированию и производству строительного оборудования — опалубочных систем, модульных лесов для монолитных, монтажных и фасадных работ, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Введение в эксплуатацию производства запланировано на 2025 год.
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