В подмосковных технопарках нашли работу более 9 тыс человек

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.
В основном там трудятся высококвалифицированные специалисты
Резиденты технопарков Московской области создали 9,46 тыс рабочих мест. Большинство должностей занимают высококвалифицированные специалисты. Такие данные привели в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На площадках технопарков могут размещаться как производственные предприятия, так и научные компании. За счёт готовой инфраструктуры инвесторы могут в сжатые сроки запустить собственный проект.
Резидентами подмосковных технопарков уже стали 544 компании. Всего на территории Московской области – 19 технопарков. Два из них аккредитованы Минпромторгом России и включены в федеральный реестр.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные индустриальные парки ежегодно платят в бюджет региона 17 млрд рублей.
На площадках технопарков могут размещаться как производственные предприятия, так и научные компании. За счёт готовой инфраструктуры инвесторы могут в сжатые сроки запустить собственный проект.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные индустриальные парки ежегодно платят в бюджет региона 17 млрд рублей.
Лора Луганская