В Подольске построят производство консервированных фруктов и овощей

Фото: Мининвест МО
В Подольске построят завод по переработке сельхозпродукции, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста. Строит предприятие занимающаяся производством пищевой продукции компания «БиФреш».
Объект введут в эксплуатацию в 2026 году. Объём инвестиций в строительство и запуск завода составит 350 млн рублей. На предприятии будет создано 35 рабочих мест для жителей Подмосковья.
Уточняется, что компания займётся на новом заводе производством консервированных фруктов и овощей, полуфабрикатов, овощных смесей, соусов, джемов, замороженных овощей, фруктов и ягоды, а также хранением и переработкой сельхозпродукции.
Для этого «БиФреш» получил земельный участок площадью 2,9 га. Площадь самого комплекса составит10 тыс кв м.
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Уточняется, что компания займётся на новом заводе производством консервированных фруктов и овощей, полуфабрикатов, овощных смесей, соусов, джемов, замороженных овощей, фруктов и ягоды, а также хранением и переработкой сельхозпродукции.
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Лора Луганская