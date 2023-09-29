В Подольске построят производство металлоконструкций

Фото: Мининвест МО
В городском округе Подольск заработает производство металлоконструкций и оборудования по водоснабжению и водоотведению. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвесте Московской области.
«Компания рассчитывает наладить выпуск металлических конструкций и сооружений для водозаборов, очистных сооружений и модульных зданий. Предприятие занимается строительством, бурением скважин и производством металлоконструкций», – говорится в сообщении.В министерстве напомнили предпринимателям, что подобрать участок для реализации проекта можно на инвестиционной карте Московской области.
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Лора Луганская