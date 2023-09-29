В Подольске построят производство металлоконструкций

Корпорация развития Московской области привлекла в регион с января по сентябрь текущего года более 30 инвесторов. Вместе они создадут в регионе около 4 тыс рабочих мест, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций промышленности и науки Подмосковья.