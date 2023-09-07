В Подольске стартовало производство бытовой химии

Фото: Мининвест МО
В Подольске запущено производство бытовой химии. Проект компании ООО «НТТ» предполагает инвестиции на 100 млн рублей, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
На предприятии заработала одна производственная линия, а до конца года будет запущена вторая. Там выпускают стиральный порошок, запасные гигиенические блоки для унитазов, сухие капсулы для стирки и таблетки для посудомоечных машин в экоформате.
Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году, когда там будут работать пять линий полного цикла. Тогда на предприятии появятся около 40 рабочих мест. Расширив ассортимент, оно будет ежегодно изготавливать более 4 тысяч тонн продукции.
На новой площадке компания продолжит выпускать бытовую химию под торговой маркой GoodHelper. Она известна не только в России, но и в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане.
Сейчас компания продолжает переговоры с российскими поставщиками сырья, чтобы добиться высокой степени локализации продукции.
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Планируется, что на полную мощность предприятие выйдет к 2025 году, когда там будут работать пять линий полного цикла. Тогда на предприятии появятся около 40 рабочих мест. Расширив ассортимент, оно будет ежегодно изготавливать более 4 тысяч тонн продукции.
Сейчас компания продолжает переговоры с российскими поставщиками сырья, чтобы добиться высокой степени локализации продукции.
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Лора Луганская