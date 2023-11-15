В погоне за импортом разгоняем инфляцию: Что будет с ценами на новогодний стол?

Фото: istock/Tat'yana Andreyeva
Новый год – это не только добрый праздник, но и время роста цен в магазинах. В преддверии праздников продукты и подарки дорожают буквально на глазах. Причина проста: каждый россиянин закупается к новогоднему столу и бегает в поисках презента для близких. В этом году привычный рост цен умножится на слабый рубль и инфляцию. Журналист «Радио 1» Екатерина Шмакова выяснила, какие категории товаров подорожают сильнее, и нужно ли бежать за покупками сейчас, чтобы сэкономить в декабре.
Согласно прогнозу Центрального Банка России, по итогам 2023 года инфляция составит 6–7%. Но удержать рост цен на этом уровне не получится из-за желания россиян покупать импортные товары, уверен директор института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.
Фото: istock/IL21
По оценке экономиста, цены на продовольственную корзину будут выше, чем уровень инфляции. По предварительным расчётам, стоимость товаров вырастет на 10-15%. Такие же цифры назвал и гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. По его оценкам, перед Новым годом, в зависимости от категории и сегмента рост цен на алкоголь составит от 10 до 20% в сравнении с ценами летом текущего года.
Другая ситуация складывается с рыбой, — там ожидают рост цен на российскую продукцию и снижение на импорт. Об этом рассказал президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
Сложнее оценить изменение цен на мясо. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Радио 1», что цены на рынке волатильные, но общие показатели выше, чем в начале 2023 года.
Цены на товары зависят и от курса рубля, заметил экономист Алексей Зубец. Такую же картину наблюдают и простые покупатели. Так сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов привёл в пример мандарины, стоимость которых соответствует курсу валют.
Экономисты ожидают сильный рост цен на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные. Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли уверены, что сегодня для этого нет предпосылок.
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«Удержать даже 7,5 процента, скорее всего, не удастся, потому что у людей на руках много рублей, а они хотят покупать импортные товары, которые дорожают. Соответственно, высокий спрос на валюту приведёт к девальвации рубля, но девальвация рубля будет подстёгивать спрос на импорт, так что в этом сегменте будет инфляция и народ будет тратить деньги, понимая, что товары только дорожают. Получается замкнутый круг. И к концу года, как раз когда пойдут годовые выплаты, получится дополнительный рост инфляции», — объяснил эксперт.
По оценке экономиста, цены на продовольственную корзину будут выше, чем уровень инфляции. По предварительным расчётам, стоимость товаров вырастет на 10-15%. Такие же цифры назвал и гендиректор некоммерческого партнёрства «Клуб профессионалов алкогольного рынка», кандидат экономических наук Максим Черниговский. По его оценкам, перед Новым годом, в зависимости от категории и сегмента рост цен на алкоголь составит от 10 до 20% в сравнении с ценами летом текущего года.
«В первую очередь вырастут цены на импортный алкоголь. Это касается винодельческой продукции, — тихих и игристых вин, потому что ввозные пошлины выросли летом текущего года. У импортёров были стоки или остатки готовой продукции зарубежного производства на два-три месяца, и уже сейчас в магазинах мы видим ассортиментные позиции зарубежного производства с учётом новых ввозных пошлин», — отметил специалист, подчеркнув, что отечественный алкоголь существенно не подорожает.Фото: istock/Ekaterina Volkova
Другая ситуация складывается с рыбой, — там ожидают рост цен на российскую продукцию и снижение на импорт. Об этом рассказал президент Ассоциаций производственных и торговых предприятий рыбного рынка Виталий Корнев.
«Традиционно перед Новым годом спрос увеличивается на деликатесы, такие как икра, солёная и копчёная рыба. Соответственно, то, что делается из отечественного сырья, немного подорожает, — в диапазоне 5-10 процентов. А вот то, что делается из импортного сырья, может даже подешеветь в связи с тем, что в последнее время наметилась тенденция к укреплению рубля. Ситуация в будущем зависит от того, как сильно укрепится рубль. Если он продолжит укрепляться, то импортёры начнут распродавать остатки, потому что следующие товары удастся купить дешевле», — добавил он.
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Сложнее оценить изменение цен на мясо. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал «Радио 1», что цены на рынке волатильные, но общие показатели выше, чем в начале 2023 года.
«До этого цены долго снижались, и после этого, на фоне колоссального роста спроса на мясо птицы и свинины, а на них приходится 85% нашего потребления мяса, цены выросли значительно. Причём, если сначала в рознице это не очень ощущалось, то сейчас цена из опта отражается и на полке. Но при этом за восемь лет, по данным Росстата, цены на свинину выросли всего лишь на 20 процентов, это существенно ниже продовольственной инфляции, которая составила 58 процентов. Птица где-то за это же время выросла процентов на 60 примерно», — заметил Юшин.Фото: istock/JackF
Цены на товары зависят и от курса рубля, заметил экономист Алексей Зубец. Такую же картину наблюдают и простые покупатели. Так сопредседатель Союза потребителей России Алексей Койтов привёл в пример мандарины, стоимость которых соответствует курсу валют.
«Мы видим, что поднялись цены по сравнению с прошлым годом. Самая очевидная причина – это курсовая разница. Если цены на мандарины в прошлом году были не меньше 65-70 рублей, то в этом году – не меньше 90-100. И если мы посмотрим на курс доллара, увидим то же самое, — заметил эксперт. — Эта разница коррелирует с ростом курса валют и со снижением рубля. При этом, обязательно к Новому году цены приподнимутся из-за спроса и не только на мандарины».
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Экономисты ожидают сильный рост цен на бытовую технику, электронику и игрушки, особенно импортные. Однако в Ассоциации компаний интернет-торговли уверены, что сегодня для этого нет предпосылок.
«Топ-5 самых популярных товаров в интернете: цифровая и бытовая техника, мебель и товары для дома, одежда и обувь, продукты питания, товары для красоты и здоровья. Эта пятёрка на протяжении последних лет неизменна, в денежном измерении на эти товары приходится больше всего заказов онлайн. Популярностью также пользуются спорттовары, инструменты, ювелирные изделия, зоотовары, товары для детей и творчества. Мы не ожидаем роста цен ни в одной из категорий, представленных в интернете — для этого нет сейчас никаких предпосылок. Наоборот, оставшиеся до конца года месяцы — это всегда сезон высокого спроса и максимально высоких скидок на товары. Причём нас ожидают две волны дисконта: ноябрь — время распродаж и декабрь — подготовка к Новому Году», — сказали в организации.Россиянам, которые всё же ожидают роста цен в магазинах, рекомендуют купить необходимое заранее. Это могут быть подарки и долгохранящиеся продукты, алкоголь.
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Екатерина Шмакова