В Польше шокированы количеством ввозимого из Украины зерна

Фото: iStock/Orientaly
Объёмы ввозимого в Польшу зерна из Украины во много раз превышают показатели импорта прошлых лет. Об этом профессор Варшавского университета естественных наук Аркадиуш Артышак заявил изданию Rzeczpospolita.
Местные фермеры протестуют из-за неконтролируемого импорта зерна из Украины, начавшегося в начале этого года.
Европейская комиссия в апреле текущего года приняла решение, что украинское зерно может проходить через польскую территорию только транзитом.
Артышак подсчитал, что за первые четыре месяца этого года ввоз пшеницы в Польшу увеличился в 610 раз, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Читайте также:
Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу
Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
Европейская комиссия в апреле текущего года приняла решение, что украинское зерно может проходить через польскую территорию только транзитом.
Читайте также:
Дуда: НАТО приняла план переброски 100 тысяч солдат в Польшу
Myśl Polska: В Польше боятся мнимой угрозы шпионажа в пользу России
Сейм Польши призвал Украину признать вину в Волынской резне
Анастасия Чинкова