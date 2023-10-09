В портах Приморска и Новороссийска начались отгрузки дизельного топлива

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Пресс-секретарь, советник президента «Транснефти» Игорь Демин сообщил о том, что отгрузки дизельного топлива в портах Приморска и Новороссийска начались в субботу, 7 октября. Об этом пишет РИА Новости.
Демин отметил, что отгрузка дизельного топлива в Приморске и Новороссийске произошла на основании заявок нефтяных компаний, которые были подтверждены в министерстве.
Напомним, 21 сентября правительством РФ был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В пятницу, 6 октября, были приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. После чего был частично снят ранее введенный запрет на экспорт дизтоплива.
Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что правительство продолжит мониторинг ситуации на внутреннем топливном рынке РФ, в целях сохранения ценовой стабильности.
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Напомним, 21 сентября правительством РФ был введен запрет на экспорт бензина и дизельного топлива. В пятницу, 6 октября, были приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на топливном рынке. После чего был частично снят ранее введенный запрет на экспорт дизтоплива.
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Екатерина Коршунова