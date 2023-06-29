В промзоне Рахманово появится крупнейший в России завод по регенерации промышленных масел

Фото: Главгосстройнадзор МО
Предприятие площадью более 6,5 тыс кв м достроят к концу года
В Пушкинском городском округе к концу года построят крупнейший в России завод по регенерации промышленных масел. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Главгосстройнадзор, который проверил ход строительства промышленного кластера в промзоне Рахманово.
Общая площадь застройки превышает 6,5 тыс кв м. На площадке установят три резервуара для регенерации масла по 5 тыс кубометров каждый, а также четыре резервуара для противопожарной и производственной воды.
Завод станет крупнейшим предприятием по регенерации отработанных масел в стране для повторного использования в качестве сырья для производства различных видов товарных масел и смазок.
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«Строительство стартовало в январе 2020 года. На объекте завершено устройство фундаментов, конструкций надземной части и наружных сетей. Сейчас ведётся монтаж внутренних инженерных систем. Строительство финиширует в декабре», – говорится в сообщении.
Завод станет крупнейшим предприятием по регенерации отработанных масел в стране для повторного использования в качестве сырья для производства различных видов товарных масел и смазок.
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Лора Луганская