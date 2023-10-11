В Раменском будут производить оборудование для переработки вторичного пластика

Фото: Мининвест МО
В Раменском городском округе появится завод по производству оборудования для переработки пластика и его рециклинга. Его построит Научно-производственная компания «ПОФ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Ожидается, что мощность производства на начальном этапе составит 200 тонн в месяц, затем увеличится до 1 тыс тонн в месяц. На предприятии планируют создать 100 рабочих мест.
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Лора Луганская