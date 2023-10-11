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В Раменском будут производить оборудование для переработки вторичного пластика

11 октября 2023, 18:46
Фото: Мининвест МО

Фото: Мининвест МО

В Раменском городском округе появится завод по производству оборудования для переработки пластика и его рециклинга. Его построит Научно-производственная компания «ПОФ», сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.

Конструкторское бюро компания запустила на базе действующего предприятия. В перспективе инвестор планирует построить завод, который будет не только производить оборудование для переработки вторичного пластика, но и перерабатывать отходы фильтрации в ПЭТ-гранулят. Проект планируется реализовать за пять лет. Инвестиции в его реализацию превысят 1 млрд рублей.

Ожидается, что мощность производства на начальном этапе составит 200 тонн в месяц, затем увеличится до 1 тыс тонн в месяц. На предприятии планируют создать 100 рабочих мест.

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#отходы
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В Подмосковье подписали более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов
11 октября 2023, 18:37

Фото: Минсельхозпрод МО

В Московской области с начала года заключили более 800 договоров на размещение мобильных торговых объектов. Услуга, позволяющая в режиме онлайн, подать соответствующую заявку, становится всё более востребованной, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
Так, заключено 565 договоров на размещение тележек, 175 – фудтраков, 45 – автолавок и 19 – изотермических ёмкостей. Пик сезона ежегодно приходится на период тёплой погоды. Количество заключённых договоров растет с апреля.
 
Выбрать место для мобильного торгового объекта помогает услуга «Предоставление права на размещение мобильного торгового объекта» на региональном портале госуслуг. Она доступна в разделе «Бизнесу» – «Развитие бизнеса». Понадобится только подтверждённая учетная запись ЕСИА по ссылке

Результат рассмотрения заявки поступит через семь дней в личный кабинет.
 
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#минсельхозпрод мо
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#экономика
#подмосковье
#московская область
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Птицекомплекс из Подмосковья будет поставлять продукцию в Китай
11 октября 2023, 18:22

Фото: Минсельхозпрод МО

Подмосковный птицеводческий комплекс «Ромашино» представил стенд на международной сельскохозяйственной выставке VIV Nanjing 2023 в китайском Нанкине. Делегация обсудила возможности экспорта подмосковной птицы в КНР, сообщили в пресс-службе регионального Минсельхозпрода.
«Только на первоначальном этапе из городского округа Шаховская в Поднебесную планируют поставить порядка 50 тыс родителей и 100 тыс финальных несушек для фабрик. Стенд птицекомплекса посетили более 1 тыс человек», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
Сейчас предприятие готовится заключить контракты на поставку. «Ромашино» уже экспортирует свою продукцию в Казахстан и Белоруссию. В перспективе планируются поставки в Индию, Вьетнам, Малайзию, Иран и страны Африки.

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#московская область
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Путин рассказал об альтернативах европейскому рынку
Путин: Россия почти нашла замену европейскому рынку
11 октября 2023, 17:00

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

Россия практически нашла альтернативу европейским рынкам. Об этом на пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя» сообщил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что по мере развития сотрудничества с новыми партнёрами, поставки будут расти.

Также Путин рассказал, что поставки газа в Узбекистан производятся через Казахстан по старому газопроводу времён СССР. Он никогда не использовался для поставки газа из России, поэтому «Газпрому» пришлось провести ряд работ, которые позволили наладить транзит. 

Президент отметил, что в настоящее время сырьё поставляется в малых количествах, однако по мере развития сотрудничества, а также роста экономик дружественных стран, объёмы поставок будут увеличиваться. 

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#экономика
#рынок
#европа
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Путин призвал Кабмин оперативно реагировать на ситуацию на топливном рынке
11 октября 2023, 15:56

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству действовать оперативно в ситуациях, когда происходит колебание цен на рынке топлива. Возможно, в некоторых моментах Кабмину следует принимать превентивные меры, отметил глава государства.
Топливного вопроса глава государства коснулся во время своего выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели. Владимир Путин подчеркнул, что правительство должно по возможности предупреждать кризисы на внутреннем топливном рынке, а компании — отдавать ему безусловный приоритет.

Задача правительства — не допускать того, чтобы ситуация приняла острый характер, отметил российский лидер. Стабильные и доступные цены на электроэнергию и сырье для производства топлива необходимы для обеспечения устойчивого развития энергетического рынка, заключил Владимир Путин.

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#топливо
#рынок
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Путин поручил как можно быстрее перевести ТЭК к отечественной стандартизации
Путин: необходимо ускорить переход ТЭК к отечественной стандартизации
11 октября 2023, 15:08

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Президент России Владимир Путин поручил в ускоренном режиме обеспечить переход топливно-энергетического комплекса (ТЭК) от иностранной стандартизации к отечественной. Об этом глава государства заявил в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Президент отметил, что ускорение процесса перехода на отечественную систему вместе с началом сертификации нефтегазовой и нефтехимической промышленности позволит дополнительно стимулировать импортозамещение в энергетической отрасли. 

Также Путин добавил, что подконтрольные ТЭК организации на территории России занимаются цифровыми решениями и освоением российского софта.

К тому же, глава государства отметил, что переход на отечественное обеспечение должен происходить без прекращения работы комплекса и его организаций.

В том числе, важно учесть все возможные риски, чтобы избежать различных проблем.

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#владимир путин
#форум
#энергетика
#россия
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Путин рассказал, на каком этапе находится российская экономика
Путин: российская экономика находится на этапе структурной реформации
11 октября 2023, 14:44

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Российская экономика в настоящее время проходит этап структурной реформации, а топливно-энергетический комплекс переживает значительные изменения, Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного форума «Российская энергетическая неделя».
Глава государства объяснил, что этап, на котором сейчас находится российская экономика, проходит каждая страна. Она рассматривает ряд моментов: правильное отстаивание своего экономического, промышленного, технологического и энергетического суверенитета; перестраивание инвестиционных, торговых и кооперационных связей.

Путин отметил, что в настоящее время в сфере российской экономики будут меняться география внешней торговли, перспективы разных форм бизнеса, общая ситуация в отрасли. 

Также президент отметил, что с изменениями столкнулся и торгово-экономический комплекс (ТЭК). Меняются принципы добычи и переработки энергетических ресурсов, рассматриваются моменты, связанные с логистикой, а также пересматривается взаимодействие с партнёрами из других стран. 

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#экономика
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#владимир путин
#форум
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Покупки россиянами недвижимости в Финляндии достигли минимума за 20 лет
11 октября 2023, 14:23

Фото: istockphoto/Ruma Aktar

Россияне резко сократили покупки недвижимости в Финляндии, сейчас этот показатель упал до уровня 1994 года. Всего за этот период граждане России приобрели в стране Суоми 1 614 объектов недвижимости.
Такие цифры приводят аналитики РИА Новости, опираясь на данные финской Национальной земельной службы о покупке объектов недвижимости иностранцами. В нынешнем году россияне купили в Финляндии 64 недвижимых объекта. Это наименьший показатель с 2003 года, когда было приобретено 67 объектов. За год количество покупок сократилось в 4,8 раза. В 2022 году было заключено 298 таких сделок.

Россияне начали приобретать недвижимость в стране с 1994 года, когда было куплено всего пять объектов. С тех пор темпы закупок гражданами России домов и квартир в Финляндии постоянно росли. Всего россияне с 1994 года купили 1 614 объектов на общую сумму 740 миллионов евро. И вот наступил резкий спад.

Правительство Финляндии намерено до конца срока своих полномочий (до 2027 года) облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. Также затруднено осуществление платежей из России в финские банки, что приводит к невозможности оплачивать налоги и счета за объекты недвижимости. Из-за отсутствия почтового сообщения возникают сложности с информированием о задолженности российских владельцев.

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#россияне
#новости
#финляндия
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Подмосковный водочный завод задолжал миллионы федеральной казне
Дело о неуплате налогов возбуждено против водочного завода в Подмосковье
11 октября 2023, 13:14

Фото: istockphoto/Nordroden

Дело об уклонении от уплаты налогов возбуждено в отношении руководства водочного завода в Московской области. Предприятие «Долгопрудный», по данным Федеральной налоговой службы, не доплатило в казну более 40 миллионов рублей.
Во время налоговой проверки удалось выяснить, что руководство завода предоставляло в налоговых декларациях заведомо недостоверные сведения, передает телеграм-канал SHOT. Генеральный директор предприятия Павел Жерднев признал свою вину. После этого компания полностью погасила свой долг по налогам. Сейчас там продолжаются проверки, связанные с возможными нарушениями технологических процессов либо другими нарушениями законодательства.

На ликеро-водочном заводе «Долгопрудный» производят водку FILTROVKA, «Стужа», «Наши традиции», различные антисептики и так далее. Продукция реализуется в Москве и Московской области.

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#проверки
#долгопрудный
#традиции
#продукция
#антисептики
#предприятия
#налоги
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Россиянам покажут новые деньги: какими станут 1000 и 5000 рублей
ЦБ РФ 16 октября представит обновленные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей
11 октября 2023, 12:53

Фото: iStock/blinow61

Через несколько дней состоится презентация обновленных банкнот номиналом 1000 и 5000 рублей. Редакция «Радио 1» расскажет, какими будут новые купюры и как новые деньги смогут защитить население от мошенников.

Презентация новых купюр


Презентация обновленных купюр состоится в Москве 16 октября в Международном мультимедийном пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня». Об этом сообщил ЦБ РФ в своем телеграм-канале. Трансляция мероприятия пройдет на всех официальных страницах финансового регулятора: «ВКонтакте», «Одноклассниках» и RuTube. Примут участие в презентации заместитель председателя Банка России Сергей Белов и генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук.

Как будут выглядеть новые банкноты


По цвету обновленные банкноты не будут отличаться от предыдущих, однако дизайн будет более современный. Заместитель председателя Банка России Сергей Белов прежде сообщил, что купюры будут выполнены «в духе мировых трендов». В настоящее время детали оформления банкнот не раскрываются. Однако ожидается, что основные символы будут прежними. По словам Белова, обновленные банкноты уже находятся в процессе печати. После завершения презентации, купюры будут направлены для тестирования в банковские организации. 

Финансисты предполагают, что на 1000-рублевую купюру будут нанесены изображения достопримечательностей Приволжского округа. Элементами дизайна купюры номиналом 5000 рублей станут знаковые места Екатеринбурга.

Новые купюры: 1000 и 5000 рублей


С вводом в оборот новых купюр связаны некоторые опасения. Ряд экспертов полагает, что может произойти резкий рост мошенничества. Это обусловлено тем, что люди еще не привыкли к видоизмененным валютам, поэтому ввести их в заблуждение станет проще. Кроме того, банковское оборудование еще не готово в полной мере к распознаванию новых валют.

Наряду с этим специалисты заверяют, что новые купюры будут оснащены дополнительными средами защиты, что убережет население от фальшивомонетчиков. Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов заявил, что мошенники постоянно совершенствуют свои навыки и обзаводятся современным оборудованием, поэтому купюры нужно обновлять, создавая дополнительную защиту. Об этом он рассказал в беседе с изданием aif.ru. Кроме того, выпуск новых купюр обусловлен повышенным спросом на банкноты крупного номинала со стороны населения и бизнеса, заключил эксперт.

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