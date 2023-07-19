В Раменском наладят новую технологию маркировки алюминиевых банок

Фото: «Анатрес Вижн Рус»
В Подмосковье планируют наладить выпуск специализированных машин для нанесения кода DataMatrix на крышки алюминиевых банок. Уже прошли успешные тестовые испытания. Это первая подобная отечественная разработка для маркировки, сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Изготавливать новейшее оборудование на производстве в Раменском будет его разработчик – российская компания «Антарес Вижн Рус».
Мощность машины – до 80 тысяч крышек в час. Она маркирует крышки отдельно от банок до того, как в них разольют напиток. Это позволяет минимизировать процент брака и производственных издержек. Код маркировки наносят на крышки с помощью лазера.
После маркировки крышки передают на производственную линию. Остаётся только завершить укупорку банки маркированной крышкой и отправить отчёт о вводе в оборот после считывания кода с готового продукта.
Главный плюс этого решения для производителей – минимизация прямых и косвенных издержек, сохранение эстетики упаковки продукта.
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Мощность машины – до 80 тысяч крышек в час. Она маркирует крышки отдельно от банок до того, как в них разольют напиток. Это позволяет минимизировать процент брака и производственных издержек. Код маркировки наносят на крышки с помощью лазера.
Главный плюс этого решения для производителей – минимизация прямых и косвенных издержек, сохранение эстетики упаковки продукта.
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Лора Луганская