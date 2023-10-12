В Раменском построят тепличный комплекс для цветочного импортозамещения

Фото: Мининвест МО
В Раменском городском округе начали строить тепличный комплекс для выращивания цветов по проекту импортозамещения. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Полная автоматизация комплекса сделает его независимым от погоды и позволит круглогодично выращивать тюльпаны, маттиолу, львиный зев, эустому и ранункулюс. В Подмосковье уже есть производители роз и хризантем. Поэтому инвестор решил растить цветы, которые везут в Россию из других стран. Их планируют выращивать из семян с использованием современных технологий.
Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. Строительство комплекса планируют завершить в IV квартале этого года, а уже к 8 марта вырастить около 350 тыс тюльпанов для цветочных салонов региона. На первом этапе планируется выращивать более 2 млн цветов в год.
Проект в Раменском будет реализован при содействии Корпорации развития Московской области. Сначала площадь теплицы составит 2 га, однако за несколько лет компания рассчитывает удвоить её.
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Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. Строительство комплекса планируют завершить в IV квартале этого года, а уже к 8 марта вырастить около 350 тыс тюльпанов для цветочных салонов региона. На первом этапе планируется выращивать более 2 млн цветов в год.
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Лора Луганская