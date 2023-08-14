В Раменском запустят производство энергосберегающих светильников за 50 млн рублей

Фото: Мининвест МО
Компания «Элгост» запустит производство светодиодных светильников в Раменском городском округе. В поиске площадки для инвестпроекта помогла Корпорация развития Московской области, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
Компания занимается производством энергосберегающего осветительного оборудования. Объём инвестиций в проект превысит 50 млн рублей. На производстве создадут более 30 рабочих мест. Завершить строительство и запустить новое предприятие планируется в IV квартале будущего года.
На действующем производстве сейчас работает одна автоматизированная линия. Готовые изделия проходят тестирование и функциональный контроль. На новом производстве только на первом этапе планируют установить две производственные линии.
Сейчас в линейке компании – более 120 наименований изделий. В месяц компания производит более 3 тыс единиц продукции.
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На действующем производстве сейчас работает одна автоматизированная линия. Готовые изделия проходят тестирование и функциональный контроль. На новом производстве только на первом этапе планируют установить две производственные линии.
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Лора Луганская