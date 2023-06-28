В РФ хотят ввести максимальную наценку на автомобили

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В России предложили ввести максимальную наценку на автомобили отечественной сборки в 15%
В России предложили установить максимальную надбавку на стоимость отечественных автомобилей на уровне 15%. С соответствующей инициативой выступил Национальный союз защиты прав потребителей, пишут «Известия» со ссылкой на соответствующее письмо организации председателю правительства РФ Михаилу Мишустину.
Глава Национального союза Павел Шапкин считает, что увязать стоимость производителей автомобилей отечественной сборки с конечной ценой для покупателей возможно.
По его словам, с помощью таких мер будет исключено искусственное завышение цен со стороны автодилеров. Глава союза подчеркнул, что нигде в мире нет подобной практики, однако в России на табачном рынке используется аналогичный механизм.
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Глава Национального союза Павел Шапкин считает, что увязать стоимость производителей автомобилей отечественной сборки с конечной ценой для покупателей возможно.
«Разница между ними должна составлять не более 15%», — заявил Шапкин.
По его словам, с помощью таких мер будет исключено искусственное завышение цен со стороны автодилеров. Глава союза подчеркнул, что нигде в мире нет подобной практики, однако в России на табачном рынке используется аналогичный механизм.
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Диана Аванесян