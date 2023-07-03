В РФ могут увеличить МРОТ с 1 января 2024 года

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Минтруд РФ представил законопроект, согласно которому планируется увеличить минимальный размер оплаты труда россиян с 1 января 2024 года. Повышение может составить 18,5%. Документ опубликовали на официальном портале проектов нормативно-правовых актов.
В ведомстве напомнили, что работа в этой области ведется по требованию российского лидера Владимира Путина.
Кроме того, ведомство отмечает, что увеличение МРОТ станет причиной роста зарплат, в общей сложности, 4,8 миллиона россиян. Также уточняется, что на эти цели из бюджетов различных уровней планируют направить 75,9 миллиарда рублей.
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«По поручению президента РФ ведется последовательная работа по увеличению минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 года МРОТ будет увеличен на 18,5% и составит 19 242 рубля», - сообщает ТАСС со ссылкой на слова министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.
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Татьяна Лаврова