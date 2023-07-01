В РФ снизился потолок ставки по кредитам

IStock/prim91
С 1 июля официально снизился потолок ставки по кредитам с 1% до 0,8% в день
Целью снижения является облегчение долговой нагрузки для россиян, пишет ТАСС. Закон был подписан 29 декабря прошлого года.
Также произошли изменения в размере предельного лимита задолженности по договору займа до года. До вступления закона в силу он был максимум 150%, а теперь 130%.
Другими словами, при кредите в 10 тысяч рублей переплата не может превысить 13 тысяч рублей, даже учитывая штрафы и пени.
Читайте также:
В России задолженность по кредиткам превысила 220 млрд рублей
Экс-депутат Госдумы Медведев раскрыл, на какие цели россияне берут кредиты
НАФИ: 50% россиян с трудом выплачивает кредиты
Также произошли изменения в размере предельного лимита задолженности по договору займа до года. До вступления закона в силу он был максимум 150%, а теперь 130%.
Читайте также:
В России задолженность по кредиткам превысила 220 млрд рублей
Экс-депутат Госдумы Медведев раскрыл, на какие цели россияне берут кредиты
НАФИ: 50% россиян с трудом выплачивает кредиты
Мария Фирсова