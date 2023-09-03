В России банки стали чаще отказывать россиянам в кредитах

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В нынешнем году количество отказов при рассмотрении заявок на кредиты в российских банках увеличилось до рекордных значений.
Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на исследование компании CosmoVisa.
При этом банки зачастую не называют конкретных причин отказа заёмщикам. По мнению экспертов, это связано с желанием банков не раскрывать подробности своей политики оценки кредитоспособности. Сообщается, что 36% россиянам отказали в получении потребительского кредита.
Россиян предупреждают, что на фоне ужесточения денежно-кредитной политики кредитные организации будут держать низкий «аппетит к риску», выбирая заёмщиков с высоким кредитным рейтингом. По мнению экспертов, отказов станет ещё больше.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%. Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.
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При этом банки зачастую не называют конкретных причин отказа заёмщикам. По мнению экспертов, это связано с желанием банков не раскрывать подробности своей политики оценки кредитоспособности. Сообщается, что 36% россиянам отказали в получении потребительского кредита.
Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова заявила, что теперь банки будут реже выдавать кредиты россиянам, у которых имеется долговая нагрузка более 50%. Она уточнила, что в данном случае речь будет идти именно о тех, кто отдаёт на погашение займа более половины ежемесячного своего дохода.
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Мария Фирсова