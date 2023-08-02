В России безработица в июне обновила исторический минимум

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Уровень безработицы в России в июне 2023 года обновил исторический минимум и составил 3,1%. Об этом сообщили в Росстате.
По данным из доклада Росстата, в июне этого года около 2 миллионов человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные. Отмечается, что предыдущий минимальный уровень был зафиксирован в мае, когда безработица находилась на уровне 3,2%.
В мае среди безработных насчитывается 2,406 миллиона человек. В июне количество безработных составило 2,351 миллиона человек.
Напомним, ранее депутат Бессараб опровергла новость о том, что россияне стали рекордно много работать.
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В мае среди безработных насчитывается 2,406 миллиона человек. В июне количество безработных составило 2,351 миллиона человек.
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Екатерина Коршунова