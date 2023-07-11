В России цена на лук впервые превысила 70 рублей

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В России цена килограмма лука в магазинах впервые превысила 70 рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на Росстат.
В публикации говорится, что в мае 2023 года цена репчатого лука достигла 73,3 рублей за килограмм. При этом стоимость килограмма лука в последние десять лет составляла от 30 до 40 рублей.
Такое подорожание связывают с неурожаем репчатого лука в Средней и Центральной Азии на фоне холодной зимы. Кроме того, власти Таджикистана, Узбекистана и Казахстана весной ввели запрет на экспорт лука, в том числе в РФ.
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«Даже в мае 2022 года, когда в поставках импортных товаров в Россию наблюдались масштабные сбои из-за нарушения логистики на фоне санкций, стоимость лука была на 29% ниже», — отмечают авторы.
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Диана Аванесян