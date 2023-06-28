В России цены производителей на бензин ускорили свой рост в мае

Фото: istockphoto.com/bizoo_n
Цены выросли на 18,7%по сравнению с предыдущим месяцем
Стоимость производителей на бензин в России в мае этого года выросла на 18,7% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как апрельские показатели превышали мартовские на 9,7%. Об этом сообщает «Интерфакс».
Самый большой рост цен наблюдается у производителей бензина марки от Аи-81 до Аи-95 (на 19,3%).
При этом, отмечается, что в целом в мае цены промышленных производителей в РФ поднялись на 3,7% в сравнении с апрелем.
Ранее сообщалось, что согласно данным Росстата, реальные заработные платы в России в апреле выросли на 10,4% в годовом выражении. Эксперты отмечают, что рост реальных зарплат вызван эффектом низкой базы прошлого года, когда в апреле 2022 года реальные зарплаты снижались из-за скачка инфляции.
Самый большой рост цен наблюдается у производителей бензина марки от Аи-81 до Аи-95 (на 19,3%).
Ранее сообщалось, что согласно данным Росстата, реальные заработные платы в России в апреле выросли на 10,4% в годовом выражении. Эксперты отмечают, что рост реальных зарплат вызван эффектом низкой базы прошлого года, когда в апреле 2022 года реальные зарплаты снижались из-за скачка инфляции.
Мелисса Тимофеева