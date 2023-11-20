В России допустили дефицит психотропных препаратов

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Аптеки начали отказываться от продаж сильнодействующих психотропных препаратов, поскольку работать с ними невыгодно из-за жесткого контроля и регулируемых цен. Экономист, эксперт фармацевтического рынка Павел Лисовский рассказал «Радио 1», что лекарства могут совсем пропасть с полок.
По словам эксперта, получить право на продажу сильнодействующих психотропных препаратов сложно, затраты на организацию поставок и продажу высокие, а окупаемость низкая.
Экономист добавил, что препараты могут пропасть с полок аптек, так как торговая сеть сама решает, продавать это лекарство или нет.
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«Оборот этих препаратов небольшой, а суммы, которые нужны для строго, чтобы поддерживать их наличие получаются большие. Плюс ко всему этому государство регулирует наценку, - она небольшая и зависит от региона», — отметил Лисовский.
«Эту проблему могут решать либо государственные аптеки, либо те, кто в этом заинтересован. Не должно быть такого, чтобы препараты были в каждой аптеке, это неправильно, даже оборота такого нет. Но, конечно, какое-то количество аптек, которые продавали бы эти препараты, должно быть. Например, пять аптек на город миллионник решили бы эту проблему», — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова