В России хотят проводить расчёты в рублях при продаже сельхозпродукции другим странам

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Правительство России обсуждает проект, согласно которому все расчёты при экспорте сельхозпродукции будут производиться в рублях. Об этом в своём Telegram-канале сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она заявила, что в скором времени проект будет направлен на рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.
Абрамченко также уточнила, что уже существует подобный проект в сфере поставок газа. Планируется вести расчёты в рублях при продаже газа недружественным странам.
В рамках проекта для агропромышленного комплекса рассматривается возможность открытия иностранцами рублёвых счетов для совершения покупок сельхозпродукции. Также отмечается что иностранные покупатели смогут приобрести не все имеющиеся виды продукции, список будет утверждён правительством.
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Абрамченко также уточнила, что уже существует подобный проект в сфере поставок газа. Планируется вести расчёты в рублях при продаже газа недружественным странам.
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Анастасия Чинкова