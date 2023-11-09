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В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП

Минэкономразвития предложило вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
09 ноября 2023, 07:31
Фото: iStock/Elena Chelysheva

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса при продаже продукции за границу. Об этом пишут «Известия».

Проектом предлагается увеличить размер субсидий на транспортировку товаров за рубеж вдвое - до 1 млн рублей.

В министерстве допускают, что максимальное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке за рубеж продукции может быть увеличено до миллиона рублей на одну компанию. Услуга будет предусматривать содействие в организации транспортировки продукции, а также помощь в маркировке, сортировке и погрузке товаров.

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В Госдепе США предрекли тяжёлую зиму для Украины
Госдеп: предстоящая зима на Украине станет гораздо сложнее предыдущей
08 ноября 2023, 19:52

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Предстоящая зима станет для Украины намного сложнее предыдущей. Об этом в комитете Сената США по иностранным делам сообщил помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт.
Он отметил, что генерирующие мощности на Украине уменьшились практически вдвое с начала спецоперации. 

Пайатт добавил, что правительство США вместе с партнёрами по G7 работают над оказанием содействия Украине в вопросе сохранения энергобезопасности.

Ранее украинский министр энергетики Герман Галущенко предупредил жителей о том, что предстоящая зима будет сложной для энергетической системы страны. Он призвал купить автономные генераторы на случай отключения электричества и отопления. При это он добавлял, что страна постарается не допустить этого. 

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#сша
#энергетика
#зима
#отопление
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Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
08 ноября 2023, 19:09

Фото: istockphoto/bizoo_n

Российские власти обсуждают с нефтяными компаниями новое изъятие из запрета на экспорт нефтепродуктов. Эту информацию подтвердил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
Правительство России с 21 сентября ввело запрет на экспорт бензина и дизельного топлива для того, чтобы стабилизировать ситуацию на внутреннем рынке. Затем ограничительные меры были несколько скорректированы, в частности, был разрешен экспорт дизеля посредством трубопроводов тем компаниям, которые поставляют на внутренний рынок не менее 50% производимого топлива.

На одном из недавних совещаний по топливному рынку в правительстве РФ изучалась целесообразность отмены запрета на экспорт бензина с октановым числом ниже 92. Глава Минэнерго Шульгинов сказал журналистам, что вопрос с бензином Аи-95 также рассматривался. Окончательное решение пока не принято.

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#топливо
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Компании «Дело» и «Трансконтейнер» возглавят топ-менеджеры из «Росатома» и РЖД
08 ноября 2023, 16:44

Фото: istockphoto/Shutter2U

Акционеры группы «Дело» решили внести изменения в управление. Головную компанию возглавит топ-менеджер «Росатома», а ее основной актив «Трансконтейнер» — выходец из структур, обслуживающих РЖД.
Генеральным директором УК «Дело» станет Екатерина Ляхова. В течение последних 12 лет она занимала различные руководящие посты в госкорпорации «Росатом», сообщает «РБК». Ее нынешняя должность — директор по развитию бизнеса. Несмотря на новое назначение, Ляхова также сохранит свое место в «Росатоме».

Руководить компанией «Трансконтейнер», которая является крупнейшим контейнерным оператором страны и одним из  основных активов группы «Дело», будет Михаил Концерев, ныне возглавляющий «Группу ВГС». О грядущих изменениях в руководстве головной компании и «Трансконтейнера» рассказали акционеры.

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Экономист Миронов: Оффлайн-торговля не исчезнет
08 ноября 2023, 15:53

Фото: istockphoto.com/Drazen Zigic

Замдиректора института «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов заявил, что несмотря на рост объёмов маркетплейсов в России, оффлайн-торговля не исчезнет и не будет вытеснена интернет-маркетами.
«Я думаю, что полностью оффлайн она не вытеснит, хотя возможно достижение паритета 50% на 50%. Всё-таки ряд товаров требует визуального осмотра на месте, например, какие-то малотранспортабельные товары, бытовая техника крупная, автомобили. И также люди очень часто используют оффлайн-шопинг как средство релаксации, поэтому розничная торговля в оффлайн не умрёт», — пояснил в беседе с RuNews24.ru Миронов.

При этом, он отметил, что вопрос выживания малого бизнеса в условиях растущей конкуренции маркетплейсов зависит от полезности конкретного предприятия.

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#предприятия
#бизнес
#интернет
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Российские производители бытовой техники начали уходить из Турции в Китай
«Ъ»: российские производители бытовой техники уходят из Турции в Китай
08 ноября 2023, 12:47

Фото: iStock/starush

Российские производители бытовой техники начали покидать турецкий рынок, уходя в Китай. Об этом в беседе с «Коммерсантом» сообщил учредитель производителя бытовой техники Jacky’s Гусейн Иманов.
Отмечается, что уход из Турции обусловлен тем, что стоимость контрактной сборки российской техники на китайских предприятиях упала в цене на 5-10%. Таким образом, выпускать технику в Китай стало намного выгоднее, объяснил Иманов. 

Также он отметил, что облегчить логистику и сделать производство оптимальным помогло открытие нового железнодорожного грузового маршрута между Россией и Китаем.

Коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов пояснил, что после ухода западных производителей бытовой техники из России, за потребителя начали бороться турецкие и китайские производители. Первые могли выпускать небольшие партии и в короткие сроки осуществлять их доставку. А вторые – снизили цены, что стало более выгодным для России и компенсировали преимущества Турции. 

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#экономика
#производство
#россия
#турция
#китай
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Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран
Лавров: США продолжают закупать у России уран и другие важные материалы
08 ноября 2023, 11:34

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США, заставляя страны Евросоюза отказываться от всего российского, продолжают покупать у России уран и иные важные материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.
При этом, по словам главы российского МИД, США заставляют страны ЕС отказываться от энергоносителей из России в пользу дорогого американского сырья.

Кроме того, закупка российского урана происходит на фоне введения ​санкций в отношении РФ. 

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, при каком условии может произойти встреча Владимира Путина и главы США Джо Байдена. По его словам, это возможно, но только при обоюдном желании и готовности выполнять ряд условий. В частности, речь идёт о пересмотре Байденом позиции в отношении России. 

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#сша
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#покупка
#экономика
#сергей лавров
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Стало известно, чем для США обернётся передача российских активов Украине
Сенатор Шендерюк: передача Украине активов РФ подорвёт доверие к рынку США
08 ноября 2023, 11:17

Фото: iStock/Ruma Aktar

В случае передачи российских активов Украине, доверие к рынку США будет подорвано. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил сенатор Александр Шендерюк-Жидков.
Ранее сообщалось, что комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса США одобрили проект передачи замороженных российских активов Украине. 

По словам сенатора, в настоящее время стоит дождаться утверждения акта в конгрессе, поскольку американское правительство осознаёт все последствия такого решения.

Если акт всё-таки будет принят, то этим США навредят сами себе. Шендерюк-Жидков утверждает, что передача активов РФ Украине подорвёт доверие к американскому рынку. А самое главное, такое решение поставит под сомнение право собственности – одну из основных категорий современного западного мироустройства. 

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#россия
#сша
#украина
#рынок
#экономика
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В Центробанке рассказали, когда в России начнёт снижаться инфляция
ЦБ: Годовая инфляция в России начнёт снижаться весной 2024 года
07 ноября 2023, 23:30

Фото: iStock/hank5

В России весной 2024 года постепенно начнёт снижаться годовая инфляция. Об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.
«Весной 2024 года годовая инфляция постепенно начнёт снижаться — по мере увеличения сберегательной активности населения вследствие более высоких ставок», — говорится в соответствующем документе.

Согласно оценкам ЦБ, уровень инфляции в годовом выражении в четвертом квартале 2023 года составит 7,25%. Отмечается, что инфляция с поправкой на сезонные колебания при этом превысит 4%.

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#инфляция
#рф
#цб
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Сбербанк отразил самую мощную DDоS-атаку две недели назад
Греф сообщил об отражении самой мощной DDоS-атаки в истории Сбера
07 ноября 2023, 16:39

Фото: iStock/welcomia

Сбербанк отразил крупнейшую хакерскую атаку около двух недель назад. Об этом рассказал глава кредитной организации Герман Греф.
«Если говорить про DDoS, то последняя атака была, наверное, недели две назад. Это была самая мощная атака в нашей истории. Она была примерно в три-четыре раза мощнее, чем самая мощная до этого», - рассказал Греф.

При этом он отметил, что Сбербанк регулярно сталкивается с хакерскими атаками. По его словам, они происходят около 10 раз в месяц, однако еще никому не удавалось пробить первый из трех контуров защиты банка.

Однако он добавил, что появились новые квалифицированные хакеры, которые системно атакуют крупные российские ресурсы.

 Греф также заявил, что фундаментальный курс сейчас составляет 85-90 рублей за доллар. По его словам, имеется тенденция к небольшому укреплению валюты РФ. Греф добавил, что ожиданий, согласно которым рубль сильно отклонится от имеющихся сейчас уровней, нет. Глава Сбербанка заключил, что до конца года ситуация с курсом рубля останется стабильной.

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#сбербанк
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Достижения.рф