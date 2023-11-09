В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП

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Министерство экономического развития РФ разработало проект приказа о дополнительных мерах поддержки малого и среднего бизнеса при продаже продукции за границу. Об этом пишут «Известия».
В министерстве допускают, что максимальное значение суммы оказания услуг центров поддержки экспорта по транспортировке за рубеж продукции может быть увеличено до миллиона рублей на одну компанию. Услуга будет предусматривать содействие в организации транспортировки продукции, а также помощь в маркировке, сортировке и погрузке товаров.
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