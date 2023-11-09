В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП

США, заставляя страны Евросоюза отказываться от всего российского, продолжают покупать у России уран и иные важные материалы. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования ситуации вокруг Украины.