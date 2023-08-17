В России хотят ввести кредитную амнистию для семей с детьми

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Первый зампред комитета ГД РФ по просвещению Яна Лантратова предложила ввести кредитную амнистию для семей с детьми. Об этом пишут «Известия».
По словам депутата, к 1 мая 2023 года задолженность россиян перед банками составила 30,22 трлн руб. При этом уровень закредитованности граждан по сравнению с началом года увеличился с 35% до 41%. Лантратова отметила, что из-за этого наблюдается инфляция и стагнация реальных доходов, в связи с чем финансовое положение россиян ослабляется. Семьи с детьми составляют более 80% из числа бедных в РФ, добавила зампред.
Она уточнила, что этой категории граждан планируется предоставить возможность единоразового списания долгов, если доходы семи упали по независящим от них причинам.
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«Данная категория граждан в этой ситуации требует повышенных мер господдержки. В этой связи с целью ослабления долгового бремени представляется целесообразным введение единоразовой кредитной амнистии для семей с детьми», — цитирует издание слова Лантратовой.
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