В России хотят ввести ограничение на вывоз золота из страны

Фото: iStock/bodnarchuk
Федеральная таможенная служба (ФТС) выступила с предложением ограничить вывоз золота из России физическими лицами. Об этом сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев в ходе парламентского обсуждения законопроекта об ужесточении уголовной ответственности за незаконный аффинаж.
Он отметил, что нелегальный оборот золота наносит ущерб российскому госбюджету, а концентрат металла, как правило, перевозится под видом лома или отходов.
По словам замминистра Минфина, в России предпринимается ряд мер, которые позволят избежать незаконного оборота золота. В первую очередь речь идёт о законопроекте, который предусматривает ужесточение ответственности за нелегальный аффинаж, то есть очистку металлов от примесей.
Кроме того, разрабатывается система маркировки золота, которая позволит отслеживать нелегальную транспортировку металла. Введение этих мер позволит существенно снизить незаконный вывоз драгоценного металла за пределы России.
Читайте также:
В Минфине рассказали о последствиях введения ограничений на импорт алмазов
Стало известно, когда Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс
Бизнесмен Авен заявил, что инвестировал миллиарды на Западе «по ошибке»
По словам замминистра Минфина, в России предпринимается ряд мер, которые позволят избежать незаконного оборота золота. В первую очередь речь идёт о законопроекте, который предусматривает ужесточение ответственности за нелегальный аффинаж, то есть очистку металлов от примесей.
Читайте также:
В Минфине рассказали о последствиях введения ограничений на импорт алмазов
Стало известно, когда Минфин планирует запустить ювелирный маркетплейс
Бизнесмен Авен заявил, что инвестировал миллиарды на Западе «по ошибке»
Анастасия Чинкова