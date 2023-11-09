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В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров

Минпромторг: в России хотят ограничить ввоз непродовольственных товаров
09 ноября 2023, 15:10
Фото: iStock/Tryaging

Фото: iStock/Tryaging

Российское правительство может ввести ограничения на ввоз в страну некоторых непродовольственных товаров по аналогии с частичными ограничениями для импорта продовольственных продуктов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Отмечается, что в первую очередь речь идёт о бытовой химии и продукции лёгкой промышленности, которые производятся на российских предприятиях.

По словам Евтухова, введение ограничений обусловлено тем, что деньги, затраченные на импорт непродовольственной продукции, должны оставаться в России.


Также замглавы Минпромторга напомнил, что в стране уже были введены повышенные пошлины на импорт вина из недружественных государств. При этом российские власти намерены ввести новые повышенные ставки акцизов.

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#минпромторг
#импорт
#россия
#продукция
#товары
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Haval отзовёт в РФ 55 тысяч автомобилей
09 ноября 2023, 14:05

Фото: iStock/Dmitrii Guldin

Российский представитель Haval ООО «Хавейл мотор мануфэкчуринг рус», добровольно отзывает 55 тысяч автомобилей, проданных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года для дооснащения системой вызова экстренных оперативных служб. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.
«Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб, подключаемых к госинформсистеме «Эра-Глонасс». Таким образом, на всех отзываемых автомобилях будет выполнено плановое дооснащение данными системами бесплатно.

Владельцы автомобилей будут проинформированы о проведении необходимых работ. Также они могут самостоятельно определить, попадает ли их автомобиль под отзыв на сайте Росстандарта.

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#автомобили
#автомобиль
#данные
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Подразделение ВТБ в Европе сменит название из-за запрета на использование бренда
Reuters: VTB Bank Europe сменит название на OWN SE из-за запрета от ВТБ
09 ноября 2023, 13:25

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Дочернее подразделение российского банка ВТБ в Европе сменит название. Об этом сообщил представитель банка в интервью Reuters.
Уточняется, что VTB Bank Europe, который находится в процессе ликвидации, сменит название из-за запрета российского ВТБ на его использование. 

Глава европейского подразделения банка Франк Хеллвиг связался с главным офисом ВТБ и потребовал разрешение на продолжение работы под прежним названием, однако ВТБ отказал. 

Как сообщил гендиректор VTB Bank Europe, учреждение сменит название на OWN SE, которое происходит о прежнего наименования Ost-West Handelsbank. 

Также финдиректор европейского подразделения ВТБ Миро Задро утверждает, что ликвидация банка может занять несколько лет.

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#банк
#россия
#европа
#бренд
#запрет
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Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
09 ноября 2023, 12:39

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент РФ Владимир Путин отметил рост доли расчётов в национальных валютах во внешнеторговых операциях между Россией и Казахстаном. Об этом он заявил на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества.
Отмечается, что форум посвящён вопросам сельского хозяйства.

Путин заявил, что сотрудничество России и Казахстана в аграрной сфере активно развивается, поскольку рост в этом направлении является приоритетным для экономики обеих стран. 

Также российский президент напомнил, что в прошлом году взаимный товарооборот России и Казахстана вырос более чем на 10% и составил 28,2 млрд долларов. При этом, за январь-август текущего года он возрос ещё на 7%. 

В четверг, 9 ноября, Владимир Путин прибыл в Казахстан, где его встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи лидеры стран проведут переговоры, результатом которых, как ожидается, станет подписание документов о продолжении сотрудничества. 

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#россия
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#валюта
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Экс-министр труда Калашников оценил заявление Набиуллиной о нехватке рабочих рук в РФ
Экс-министр труда Калашников: В РФ хватает рабочих рук, но нет нормальных зарплат
09 ноября 2023, 12:29

Фото: istockphoto/Max Zolotukhin

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. В России сложилась острая ситуация с кадрами. При этом необходимо увеличивать производительность труда.
Сергей Калашников, экс-министр труда и социального развития РФ, заслуженный экономист России заявил, что повышение производительности труда действительно необходимо.
 
«Мы об этом говорим всю мою сознательную жизнь, начиная с Советского Союза. С этим никто спорить не будет. А с тем, что в стране не хватает рабочих рук, я не согласен. В России хватает рабочих рук, но не хватает нормальной зарплаты. Если бы людям платили достойную зарплату, то появились бы и рабочие руки, и можно было бы требовать производительность труда»,- такое мнение высказал Сергей Калашников.
Экономист считает, что самое главное условие-это изменение политики Центробанка относительно формирования роли денег в экономике.
 
«При такой ключевой ставки экономика в принципе не может существовать, по крайней мере производительная её часть. Необходимо изменение системы управления экономикой. Я имею ввиду те же самые зарплаты. И распределение рабочих сил в виде рабочей силы, и изменение ситуации с мигрантами. То, что происходит сейчас в рамках миграционной политике, на пользу России не идёт»,-говорит Сергей Калашников.
Экономист уверен, что глобальные изменения экономической системы вынужденно произойдут. И они уже начали происходить. Но пока недостаточно и не системно.

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#работа
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Набиуллина: не исключено повторное повышение ключевой ставки в 2023 году
Набиуллина: ключевая ставка может вновь повыситься в 2023 году
09 ноября 2023, 12:28

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ещё одно повышение ключевой ставки в этом году не исключено. Об этом она заявила в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
По её словам, ставка может либо сохраниться на нынешнем показателе, либо вновь возрасти. Однако прогнозируемое снижение инфляции приведёт и к уменьшению ключевой ставки. Набиуллина ранее заявляла, что постепенное понижение инфляции – единственный способ уменьшить ключевую ставку. 

Напомним, что последнее повышение ключевой ставки произошло в октябре. Банк России увеличил её сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых. 

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#экономика
#ключевая ставка
#банк россии
#эльвира набиуллина
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Набиуллина раскрыла главную проблему российской экономики
Набиуллина: главная проблема российской экономики – нехватка рабочей силы
09 ноября 2023, 11:18

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В настоящий момент основной проблемой российской экономики является не нехватка денег, а дефицит рабочей силы. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина в ходе заседания комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
По словам Набиуллиной прогнозируемый рост экономики на 2024 год будет положительным, однако сами темпы роста снизятся. На это оказывает влияние не недостаток денег или кредиты, а дефицит рабочей силы, что также видно по статистикам предприятий. 

Глава Центробанка пояснила, что перед принятием решений по ставке проводятся опросы среди 13 тысяч российских предприятий, которые указывают на проблемы в связи с нехваткой сотрудников. 

Также Набиуллина отметила, что в следующем году ожидается положительный рост кредитного портфеля, в том числе и корпоративного. Центробанк заинтересован в том, чтобы они в первую очередь пошли на структурную перестройку, а именно на импортозамещение, технологический суверенитет и другое. 

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#эльвира набиуллина
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#россия
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Набиуллина раскрыла, когда начнётся снижение инфляции в России
Набиуллина: инфляция в России начнёт снижаться весной 2024 года
09 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений денежно-кредитной политики в 2024-2026 годах.
Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими. 

Также Набиуллина добавила, что инфляция придёт к целевым значениям в размере 4% к концу следующего года. 

Кроме того, глава Центробанка привела прогнозы, согласно которым пик инфляционного давления уже был пройден в III квартале этого года. 

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#экономика
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#банк россии
#эльвира набиуллина
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Набиуллина заявила, что для роста нужно повысить производительность труда
09 ноября 2023, 11:07

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Российская экономика практически полностью задействовала свои трудовые ресурсы. В данный момент ситуация с кадрами острая.
Для дальнейшего экономического роста требуется повышение производительности труда. Об этом сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина во время выступления в Госдуме.
 
«В экономике практически не осталось рабочих рук, ситуация с кадрами действительно очень острая, особенно в тех отраслях, которые перешагнули докризисный уровень - машиностроение, химическая промышленность. Для дальнейшего роста экономики РФ нужно повышение производительности труда», - заявила Эльвира Набиуллина.
Ранее Набиуллина говорила, что российскую банковскую систему можно оценить как абсолютно здоровую, способную помогать экономике. По её словам, 15 банков смогли успешно пройти финансовое оздоровление, поэтому теперь Центробанк не выделяет им деньги, а уже сама банковская система помогает экономике.

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#эльвира набиуллина
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«Большой шаг»: экономист Колташов рассказал о поправках в Налоговый кодекс
Экономист Колташов: закрытие лазеек для ухода от налогов улучшит экономику РФ
09 ноября 2023, 10:29

Фото: iStock/blinow61

Внесение поправок в Налоговый кодекс позволит значительно улучшить состояние российской экономики. Об этом «Радио 1» сообщил экономист, директор Института нового общества Василий Колташов.
Ранее издание РБК сообщало, что правительство внесло дополнения в Налоговый кодекс, которые направлены на закрытие ряда лазеек по уклонению от налогов. Документ будет рассмотрен Госдумой во втором чтении 9 ноября. 

По словам собеседника «Радио 1», это самый широкий спектр изменений в налоговом законодательстве. Они, в первую очередь, касаются тех лазеек, которые были созданы на основании соглашения об избежании двойного налогообложения, ликвидацией которого занимаются многие страны Запада. 

Колташов отметил, что лица, зарабатывающие в России, должны в обязательном порядке выплачивать налоги. При этом, не должно быть такого, что, благодаря вывезенным дивидендам, человек может выплачивать лишь малую сумму налога или вовсе избегать его. 

«Меняется вся ситуация с налогообложением доходов иностранных игроков на российском ранке», пояснил экономист.

Колташов выразил надежду, что в результате одобрения изменений удастся приостановить ускользание от налогообложения значительных доходов в российской экономике. Это, в свою очередь, станет большим шагом для улучшения общей экономической ситуации. 

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#экономика
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