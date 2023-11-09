В России хотят ввести ограничения на ввоз некоторых категорий товаров

Фото: iStock/Tryaging
Российское правительство может ввести ограничения на ввоз в страну некоторых непродовольственных товаров по аналогии с частичными ограничениями для импорта продовольственных продуктов. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов на пленарном заседании Российского винодельческого форума.
Отмечается, что в первую очередь речь идёт о бытовой химии и продукции лёгкой промышленности, которые производятся на российских предприятиях.
По словам Евтухова, введение ограничений обусловлено тем, что деньги, затраченные на импорт непродовольственной продукции, должны оставаться в России.
Также замглавы Минпромторга напомнил, что в стране уже были введены повышенные пошлины на импорт вина из недружественных государств. При этом российские власти намерены ввести новые повышенные ставки акцизов.
Читайте также:
Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
По словам Евтухова, введение ограничений обусловлено тем, что деньги, затраченные на импорт непродовольственной продукции, должны оставаться в России.
Читайте также:
Путин отметил расширение расчётов в нацвалютах между Россией и Казахстаном
В России хотят вдвое увеличить субсидии на экспорт продукции МСП
Глава Минэнерго Шульгинов: Власти обсуждают отмену запрета экспорта бензина
Анастасия Чинкова