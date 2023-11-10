В России инфляция в октябре замедлилась до 0,83 процента

Инфляция в России в октябре замедлилась до 0,83% с 0,87% в сентябре. Об этом сообщил Росстат.
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что годовая инфляция начнёт снижаться весной 2024 года. Она объяснила, что инфляция начнёт снижаться только весной, поскольку на это сильно повлияла статистика первой половины 2022 года, когда показатели инфляции были низкими.
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Екатерина Коршунова