В России количество кредиток с просрочкой впервые превысило четыре миллиона

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В России количество кредитных карт с просроченной задолженностью свыше 90 дней впервые превысило отметку в 4 миллиона по итогам сентября. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Скоринг бюро».
Всего количество активных кредиток у россиян увеличилось до 67 миллионов единиц (на 1%). Объём кредитования при этом вырос до 2,2 триллиона рублей (на 4,4%).
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