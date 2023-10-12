В России могут построить прямую трассу через Монголию и Китай

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос строительства Центрально-Евразийского транспорта коридора.
Уточняется, что коридор должен пройти по России с заходом на Монголию и Западный Китай, чтобы осуществлять транзитные перевозки.
Правительство РФ должно до 15 февраля 2024 года предоставить ряд предложений по формированию и реализации этого проекта.
Ответственным за рассмотрение вопроса назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Ранее стало известно, что Россия и Иран в скором времени приступят к реализации совместных нефтегазовых проектов. В настоящее время переговоры между странами находятся на финальной стадии.
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Правительство РФ должно до 15 февраля 2024 года предоставить ряд предложений по формированию и реализации этого проекта.
Ранее стало известно, что Россия и Иран в скором времени приступят к реализации совместных нефтегазовых проектов. В настоящее время переговоры между странами находятся на финальной стадии.
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Анастасия Чинкова